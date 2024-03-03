Türkiye en düşük borçlu ülkeler arasında

umhuriyetin 100. yılı olan 2023'te, milli gelirini 1.1 trilyona taşıyarak yüzde 4.5 büyüme performansı ile OECD'de ikinci, G20'de üçüncü, Avrupa'da ise birinci sırada yer alan Türkiye, borçluluğu en düşük ülkeler arasına girdi. Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) hazırladığı "Türkiye ve Dünyada Borçluluk" araştırmasına göre Türkiye'de borçluluk oranı, gelişmekte olan ülkelerin yarısından, gelişmiş ülkelerin üçte birinden daha düşük seviyede bulunuyor.2023'te borç stokunun gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı, dünya genelinde yüzde 331 iken, Türkiye'de bu oran yüzde 110'da kaldı. Söz konusu oran gelişmiş ülkelerde yüzde 377, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 255 olarak gerçekleşti.Türkiye'de borçluluk oranı tüm ekonomik birimlerde dünyadan daha düşük kaldı. Hane halkı borcunun milli gelire oranı dünyada yüzde 62 seviyesinde oluşurken, Türkiye'de yüzde 12 gibi düşük bir seviyede kaldı. Türkiye'de borçluluk 2023'te, 10 puan geriledi.