Türkiye gaz merkezi oluyor

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun hazırladığı rapora göre Türkiye, 2050 itibarıyla yıllık 13 milyar metreküp doğalgaz üretim miktarına ulaşacak. Böylece Batı pazarları ile Ortadoğu ve Rusya'daki başlıca enerji tedarikçileri arasında konumlanacak. Türkiye'nin yaptığı çalışmalarla Batı pazarları ile Orta Doğu ve Rusya'daki başlıca enerji tedarikçileri arasında stratejik ve kilit ülke olmak için adımlar attığı belirtilen raporda, "Türkiye, Avrupa'nın geri kalanına olan boru hattı bağlantısı ve üç yeniden gazlaştırma terminalindeki yükleme tesisleri sayesinde bölgesel bir merkez rolüne doğru ilerlemeye başlamıştır" değerlendirmesinde bulunuldu. Raporda, Rusya ve Türkiye'nin 2022'den bu yana Türkiye'de uluslararası bir gaz merkezi kurmayı ve Rus gazının bu girişime önemli ölçüde dahil olmasını planladığına işaret edildi. Türkiye'nin 2022'de 54 milyar metreküp doğalgaz ithal ettiği de belirtildi.