Türkiye genelinde 88 bin 306 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye ve İllere göre Konut Satış istatistiklerini açıkladı. Yapılan açıklamada Konut satışlarında İstanbul 15 bin 110 konut satışı ve yüzde 17,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 255 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 5 bin 486 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 31 konut ile Hakkâri ve 44 konut ile Bayburt oldu.

DOĞU MARMARA'DA 6 BİN 113 KONUT SATILDI

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2022 yılı Ocak ayında konut satışı, Kocaeli ilinde 2 bin 801 konut, Sakarya' da bin 514 konut, Düzce'de 460 konut, Bolu'da 458 konut ve Yalova'da 880 konut satışı gerçekleşti.

YABANCILARA 4 BİN 186 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,5 artarak 4 bin 186 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,7 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 771 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 914 konut satışı ile Antalya, 269 konut satışı ile Ankara, 117 konut satışı ile Yalova, 107 konut satışı ile Sakarya izledi. Ocak ayında İran vatandaşları Türkiye'den 761 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 513 konut ile Irak, 479 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.