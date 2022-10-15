Türkiye gıda fuarı SIAL’e damga vurdu

Dünyanınen büyük gıda ve içecek inovasyon fuarlarından SIAL, Paris'te 119 ülkeden gıda profesyonellerine kapılarını açtı. Fuara bu yıl 345 firma ile katılan Türkiye, SIAL'de bir organizatör tarafından milli katılım düzenleyen ülkeler arasında ilk kez birinci ülke oldu. Türkiye, milli ve bireysel katılımcı sayısı ile metrekare toplamında ise İtalya ve İspanya'nın ardından 3'üncü büyük yabancı katılımcı ülke olarak açıklandı. Bu yıl ilk defa süt ürünlerinde de milli katılım düzenlenmesi dikkati çekti. İki yılda bir gerçekleştirilen fuarın milli katılımlar için ayrılan bölümünde Türkiye stantlarını 36 yıldır İstanbul Ticaret Odası (İTO) düzenliyor. Bu ortak alanda bu yıl 270 Türk firması stant açtı. 75 firma da farklı salonlardaki bireysel stantlarıyla katıldı. SIAL 2022'de Türkiye milli standı 8 ayrı ihtisas salonunda yer alıyor.Fuara çevrimiçi katılan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, SIAL gibi bir dünya sofrasında milli katılımda en büyük yabancı katılımcı olmalarının salgın sonrasında Türk girişimcisinin küresel rekabette en önde yer alma kararlılığının bir delili olduğunu söyledi. Avdagiç, "Biz hammaddelerimizi kendimiz işleyip onlara değer katabiliyoruz. Altına kanmıyor, toprağa inanıyoruz. Anadolu bize vatan oldu, bizi mümbit topraklarıyla doyuran ana oldu" dedi.Başkanı Şekib Avdagiç, "SIAL'deki 36 yılımızın sonunda firmalarımızın tarım ve gıda sektörünü yüksek teknolojiyle buluşturulup, yüksek kaliteli, sağlıklı ürünler ortaya koyduğunu gördük. Gıdanın tüm süreçlerinde etkin olmamız memnuniyet verici" dedi. Türkiye'nin gıda ihracatı rakamlarına değinen Şekib Avdagiç, "TÜİK verilerine göre 2021'de gıda ürünleri sektörümüz 22.2 milyar dolarlık ihracat, 16.7 milyar dolarlık ithalat yaptı. Yani sektör 2021'de 5.5 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi" diye konuştu.