Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerliyor

HALKBANK
Genel Müdürü Osman Arslan
, banka olarak 2021'de mikro işletmelerden başlayarak Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimini sağlayacak çalışmalar gerçekleştirirken, bankacılık sektörüne örnek olacak projelere imza attıklarını söyledi. Hükümetin ekonomi politikası çerçevesinde, esnaf-sanatkâr ve KOBİ'ler başta olmak üzere, tüm sektörlere ciddi finansman desteği sağladıklarını kaydeden Arslan, "2021 Eylül sonu itibarıyla kredilerimizi 603.1 milyar TL'ye yükselterek ülke ekonomisine katkılarımızı sürdürdük" dedi.
KADIN GİRİŞİMCİLER ODAKTA
2021'de kadın girişimcilerin, kendileri için önemli bir odak noktası oluşturduğunun altını çizen Arslan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nden başlayarak, Türkiye'nin her yanından farklı iş kollarında iştigal eden veya etmeye hazırlanan on binlerce girişimci kadına uygun koşullu finansman sunduk. Ülkemizin kadın girişimci ekosistemine somut fayda sağlayan en büyük projelerden birine dönüşen çalışmamızla, hem küresel salgının ekonomik etkilerinin bertaraf edilmesinde hem de bölgesel düzeyde ekonomik ivmenin hızlanmasına destek sağladık" diye konuştu.
GERİ ÖDEMELER DÜZENLİ
Bankada kredi bakiyesi bulunan esnaf ve sanatkâr sayısının bu yıl 1.2 milyona ulaştığına dikkat çeken Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Esnaf kredilerinin de dahil olduğu KOBİ bankacılığında liderlik yolculuğumuza tüm hızıyla devam etmekteyiz. KOBİ kredileri büyüklüğümüz ile bu kategoride yüzde 20.7'lik pazar payımız bulunmaktadır. Esnaf ve sanatkârlarımıza kullandırılan kredilerde geri ödemelerin son derece düzenli şekilde gerçekleştiğini görüyoruz. Bu kesimde, takipteki kredilerin toplam kredi bakiyesine oranı on binde 9 gibi çok düşük bir seviyede."
KALİTELİ BÜYÜME TRENDİ
Türkiye'nin güçlü bir büyüme potansiyeline sahip ülke konumunda bulunduğunu ifade eden Arslan, "Ülkemizin önceliği elbette katma değerli üretime, ihracata, istihdama ve yatırıma odaklı, düşük cari açığa sahip yüksek bir büyüme modelidir. Atılan adımların önceliği bu modelin tam manası ile başarılı olması içindir. Büyümenin kompozisyonuna baktığımızda özellikle ihracatın yüksek payı olduğunu görüyoruz. Ticaret Bakanlığı
öncü dış ticaret verilerine göre kasımda son 12 aylık ihracat değerimiz olan 221 milyar dolar yeni bir rekor oldu. Ülkemizin, yakaladığı 'kaliteli büyüme' temelli bu trendi, 2022'de de sürdüreceğine inanıyoruz" dedi.
TL GÜCÜNE GÜÇ KATACAK
DÖVIZDE yoğunlaşan bireysel mevduatın Türk Lirası
'na yönelmesi noktasında Hazine
ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
öncülüğünde geliştirilen uygulamalara, yeni mevduat ürünleri ile destek verdiklerini kaydeden Arslan, "TL mevduata dönüşü hedefleyen 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı' ve 'Dövizden Dönüşümlü Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı' ürünlerimizi müşterilerimizin kullanımına sunduk. İlgiyle karşılanan bu yeni ürünlere halkımızın yeni yılda da yüksek ilgi göstereceğini öngörüyoruz. Halkbank olarak, Türk Lirası'nın gücüne güç katacak her türlü katkıyı sağlamayı sürdüreceğiz" diye konuştu.