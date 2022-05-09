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Giriş Tarihi: 9.5.2022 18:18 Son Güncelleme: 9.5.2022 18:18

Türkiye ile Azerbaycan'dan mevduat sigortacılığında iş birliği mutabakatı

AA
Türkiye ile Azerbaycan’dan mevduat sigortacılığında iş birliği mutabakatı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile Azerbaycan Mevduat Sigorta Fonu arasında mevduat sigortacılığı alanındaki karşılıklı iş birliğini artırmak için yeni mutabakat zaptı imzalandı.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Mevduat Sigorta Fonu Başkanı Tural Piriyev başkanlığındaki 13 kişilik bir heyet TMSF'yi ziyaret etti.

TMSF Başkanı Fatin Rüştü Karakaş ile ADIF Başkanı Piriyev arasında imzalanan yeni mutabakat zaptı ile iki kurum arasındaki karşılıklı iş birliğinin daha da geliştirilmesine karar verildi.

Ziyaret kapsamında, hafta boyunca düzenlenecek seminerlerle misafir kurum temsilcileri ile TMSF'nin mevduat sigortacılığı, banka çözümleme, tasfiye, kurumsal raporlama, basın ve halkla ilişkiler ile diğer kurumsal uygulamalar hakkında tecrübe paylaşımında bulunulacak.

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Türkiye ile Azerbaycan'dan mevduat sigortacılığında iş birliği mutabakatı
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