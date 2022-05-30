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Giriş Tarihi: 30.5.2022 17:05

Türkiye ile BAE'den savunma sanayisi alanında kritik imza

AA
Türkiye ile BAE’den savunma sanayisi alanında kritik imza

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında iki ülke savunma sanayisi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik iki mutabakat muhtırasına imza atıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile BAE arasında yoğunlaşan savunma sanayisi iş birliği ilişkilerinin devamı olarak iki ülke devlet yetkilileri ve şirketleri Ankara'da bir araya geldi.

SSB ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, BAE Tedarik Kuruluşu Tawazun Ekonomik Konseyi Genel Müdürü Tareq Abdul Raheem Al Hosani, üst düzey askeri yetkililer ve şirket yöneticileri katıldı.

Demir ve Al Hosani şahitliğinde, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) ile BAE'deki muadil kuruluş EDDC (Emirates Defense Companies Council) arasında endüstriyel iş birliği konusunda, TR TEST ile Tawazun arasında ise test ve sertifikasyon konusunda mutabakat muhtıraları imzalandı.

Türkiye ile BAE arasında savunma sanayisi alanında iş birliğini artırmaya yönelik çalışmaların sonucu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat ayındaki BAE ziyaretinde iki ülke arasında Savunma Sanayii İşbirliği Niyet Mektubu imzalanmıştı.

"Niyet Mektubu"na imzaları yine Demir ile Al Hosani atmıştı. Bugün yapılan toplantı ve imzalanan mutabakat muhtıraları, Niyet Mektubu'nun bir sonucu olarak gerçekleştirildi.

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Türkiye ile BAE'den savunma sanayisi alanında kritik imza
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