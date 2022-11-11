Türkiye ile Cezayir ortak petrol ve gaz şirketi kuruyor

Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile Cezayir'in Cezayir başta olmak üzere bölge ülkelerinde faaliyet gösterecek ortak bir petrol ve doğalgaz arama şirketi kuracağını açıkladı. Başkent Cezayir'de düzenlenen 2. Cezayir Yatırım Konferansı'na onur konuğu olarak katılan Dönmez, Cezayir Enerji ve Madencilik Bakanı Muhammed Arkab ile de bir araya geldiğini belirterek, bu görüşmede enerji ve madencilik alanında atılabilecek yeni adımları değerlendirdiklerini söyledi.Bakan Dönmez, Cezayirli mevkidaşı Arkab ile hem Türkiye hem de Cezayir'de gerek kamu kurumlarının gerekse özel kuruluşların bu alanda müşterek çalışmasını teşvik edici, destekleyici adımları atmaya da karar verdiklerini kaydetti. Türkiye ile Cezayir'in ortak bir petrol ve doğalgaz arama şirketi kuracağını vurgulayan Dönmez, şunları söyledi: "Yine olumlu bir gelişme Cezayir'in milli petrol ve gaz şirketi Sonatrach ile Türkiye Petrolleri (TP) arasında yine burada ortak bir şirketin kurulması, petrol ve gaz arama faaliyetlerini başta Cezayir olmak üzere, bölge ülkelerinde bu yönde çalışmalarını müştereken yürütmeleri konusunda fikir birliğine varmış durumdayız." Dönmez, Cezayir'de demir-çelikten tekstile, gıdaya kadar birçok alanda faaliyet gösteren Türk şirketlerinin olduğunu ifade ederek, "Ticaret hacmimiz, bu sene muhtemelen 5 milyar dolar olacak" ifadelerini kullandı.