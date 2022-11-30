Türkiye ile Fransa arasında JETCO Protokolü imzalandı: Ticareti ve ekonomik iş birliği

"BÜYÜK KATKILAR SAĞLAMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Türkiye ve Fransa arasındaki JETCO'ya Türk özel firmaların da etkin katılım sağladığına değinen Muş, JETCO'nun iki ülkenin tüm ekonomik ve ticari ilişkilerini derinlemesine ele alındığı; bu ilişkilerin önündeki engellerin ve sorunların tartışıldığı son derece faydalı bir mekanizma olarak telakki ettiklerini vurguladı.

Muş, Türkiye-Fransa 7. Dönem JETCO Protokolünün, ikili ticari ilişkilerden karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, sürdürülebilir tedarik zincirleri, yeşil dönüşüm, enerji, tarım, çevre ve şehircilik alanında iş birliğinin yanı sıra farklı konularda son derece yapıcı geçen müzakerelerin ve mutabakatın yansıması olduğunu söyledi.

Bakan Muş, "7. Dönem JETCO Protokolümüzün, ülkemiz ile Fransa arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesine büyük katkılar sağlamasını temenni ediyorum." dedi.