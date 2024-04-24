Türkiye ile Irak arasında tarımsal işbirliğinde yeni dönem başlıyor

KANATLI ETİ, ARICILIK VE TOHUM TİCARETİNDE ADIMLAR ATILACAK

Eylem planı kapsamında tavuk eti ihracatının çeşitlendirilmesine yönelik faaliyetler yürütüleceğini aktaran Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Kanatlı eti ve arıcılık ürünlerinde pazar kapasitesinin etkin kullanımı sağlanacak. Ayrıca tohum ticaretinin artırılması ve önündeki prosedürün azaltılması hedefleniyor. Tohumculuk alanında teknik bilgi ve tecrübe paylaşımı ile saha ziyaretleri yapılacak. Tohum ticaretinin geliştirilmesi için işbirliğine gidilecek.

Türkiye'den Irak'a damızlık sığır sperması, aşı ve veteriner ilacı ihracatı yapılması, bu ülkedeki hayvancılığın geliştirilmesi gibi hususların planda yer aldığını belirten Yumaklı, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve aşılama yöntemleri, aşı üretim tesisi işletimi konusunda bilgi paylaşımı yapılacağını anlattı. Yumaklı, damızlık sığır sperması ticareti ve suni tohumlama konusunda eğitim verileceğini de ifade etti.