Türkiye ulaşım ve haberleşmede önümüzdeki 30 yılın planlamasını yaptı. Söz konusu dönemde 197 milyar dolarlık yatırım hayata geçirilecek. Yapılacak olan yatırım 1 trilyon dolarlık bir katma değer yaratırken, 27 milyon kişiye de iş olanağı sağlayacak.Ulaştırma Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yunus Emre Aysözen, TBMM Yaşlılar Araştırma Komisyonu Toplantısı'na katıldı. Aysözen, toplantıda yaptığı konuşmada, "Yaşlılarımız başka karta gerek olmadan sadece Türkiye Kart ile Türkiye'nin her yerinde yolculuklarını gerçekleştirip toplu taşımdan yararlanabilecek" dedi.Yunus Emre Aysözen, öte yandan alzheimer gibi rahatsızlıkları olan bireyler için mobil uygulama ve çağrı merkeziyle entegre akıllı bileklik ve kart uygulaması planladıklarını anlatttı. Aysözen, "Erişimi kısıtlı bireylerin birebir kullanabileceği herkes için hareketlilik uygulamasının yazılım çalışmalarına başladık. Bu uygulama sayesinde kendileri rotalama yapma, engelli ve yaşlı hizmetlerine buradan ulaşabilme, canlı bağlantı sağlama gibi PttKart'la entegre bir uygulama çalışmasını sürdürüyoruz" diye konuştu.Yapılacak yatırımlarda ilk sırada demiryolu, ikinci sırada da haberleşme sektörünün olacağını söyleyen Aysözen, "Ortaya koyduğumuz planlamada çevreci, dijital ihracat ve hareketlilik odaklı bir sürdürülebilir senaryo ortaya koyduk ve bu sonuç itibarıyla 2053'te yolcu hareketliliğinin bugüne nazaran 2.2 kat artacağını, yani bugün yolculuğun yılda 1 milyar 906 milyondan 4.3 milyara çıkacağını hesapladık" dedi. Seyahatinin başlangıcından sonuna kadar konforu vatandaşlarla buluşturduklarını söyleyen Aysözen, "Bu kapsamda 57 havalimanımızın 34'üne erişilebilirlik belgesi aldık, diğerleri için valilikler ile çalışmalar sürüyor" diye konuştu.