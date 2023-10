Türkiye kendi mikro reaktörlerini yapacak

Enerjide her geçen gün yerli ve milli hamlelerine bir yenisini ekleyen Türkiye, bu kez de enerjide tam bağımsızlık hedefi kapsamında mikro nükleer reaktörlerin geliştirilmesi ve üretimi sürecini destek kapsamına aldı. Günlük 5 bin ila 150 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılamaya yeterli olan küçük modüler nükleer reaktörler ile mikro modüler nükleer reaktörlerin geliştirilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından proje başına 5 milyon TL destek verilecek. Projelerde yer alacak uzman araştırmacılara brüt 115 bin TL, ilköğretim mezunu işçilere ise brüt 50 bin TL maaş ödemesi yapılacak.TENMAK nükleer güç reaktörlerinin geliştirilerek, nükleer füzyon enerjisinin ekonomiye kazandırılması için iki farklı proje çağrısına çıktı. Mikro reaktörler, küçük modüler reaktörler, 4. nesil nükleer güç reaktörleri ve çok amaçlı güç reaktörleri ile füzyon teknolojileri çağrısı kapsamında ise tasarım, yakıt, güvenlik ve dijital ikiz-makine öğrenimi çağrısı için kabul edilecek. Her projeye 5 milyon TL'ye kadar destek verilecek. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversite ve özel sektör firmaları 4 Aralık tarihine kadar hazırladıkları projeleri TENMAK'a sunabilecek.Küçük modüler nükleer reaktörler 10 megawatt ile 300 megawatt arasında kurulu güce sahip olurken, mikro modüler reaktörler ise 10 megawatt'ın altında bir kapasite sahip oluyor. Ebat olarak oldukça küçük olan ve bir kamyonetle dahi taşınabilen bu reaktörlerden kent merkezlerinin etrafına yüzlerce sayıda kurulması planlanırken, her bir reaktörle günlük 5 bin ila 150 bin arasında konuta elektrik verilebilecek. Ayrıca olası bir afet durumunda afet bölgelerine bu reaktörler kurulabilecek.Nükleer güç santralleri ile üretilen temiz enerji, dünya enerji arzının yaklaşık yüzde 10'unu ve OECD ülkelerindeki enerjinin de yüzde 18'ini sağlıyor. Nükleer güç santrallerinde sürdürülebilirlik, emniyet, güvenlik ve ekonomik rekabet gücü gibi kriterler 4. nesil nükleer reaktörleri, küçük modüler reaktörleri ve mikro reaktörleri cazip hale getiriyor.