Türkiye konut fiyat artışında lider

2021'de konut satışlarında rekora doymayan Türkiye, değer artışında da dünya lideri oldu. 56 ülke ve bölgenin değerlendirildiği 'küresel konut fiyat endeksi'nin üçüncü çeyrek verilerini yayınlayan İngiltere
merkezli küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank, 2020 üçüncü çeyrek ile 2021 üçüncü çeyrek arasındaki bir yıllık sürede konut fiyatının en çok Türkiye'de değerlendiğini açıkladı.
YÜZDE 35.5 ARTIŞ YAŞANDI
Buna göre Türkiye'de konut fiyatları, Eylül 2020-Eylül 2021 arasındaki 12 aylık dönemde yüzde 35.5'lik artış ile listenin ilk sırasında yer aldı. Rapora göre yüzde 21'lik enflasyon düşüldükten sonra bile konutta net değer kazancının yüzde 15'e yakın olduğu görülüyor. Listede ikinci sırayı yüzde 26.4'lük artışla Güney Kore
, üçüncü sırayı yüzde 21.9'luk artışla Yeni Zelanda
aldı. İsveç, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Jersey, Hollanda, Slovakya ve Kanada ilk 10'da sıralandı.
AVRUPA ÜLKELERİ DİPLERDE
Knight Frank'ın son raporuna göre Avrupa
'da konutlar ortalama yüzde 8 seviyesinde değerlendi. Rapora göre Eylül 2021'de, Eylül 2020'ye göre Avrupa'da konut fiyatı Almanya'da yüzde 12.5, İngiltere'de yüzde 11.8,Avusturya'da 10.4 değerlendi. Golden visa ve vatandaşlıkta Türkiye ile yarışan Portekiz'de aynı dönemde değerlenme yüzde 9.6, İspanya
'da ise yüzde 2.5 seviyesinde kaldı. Bu oran Yunanistan'da yüzde 8, Fransa
'da ise yüzde 7.5 olarak gerçekleşti. İtalya
'da ise yüzde 0.4 seviyesinde kaldı.
EN İYİ YATIRIM ARACI GAYRİMENKUL
COLDWELL Banker Türkiye ve Ülke Başkanı Gökhan Taş, Knight Frank'ın üçüncü çeyrek rakamlarının sürpriz olmadığını belirtti. Önceki raporlarda da Türkiye'nin ilk sırada yer aldığını hatırlatan Taş, şöyle devam etti: "Pandemi sonrası en iyi yatırım aracının gayrimenkul olmasının bir kez daha anlaşılması konut alım talebini canlı tutuyor. Değer artışında dünya lideri de olsak daha gidecek çok yolumuz var. Herkes bu potansiyeli de satın alıyor. "
AVRUPA PANDEMİNİN ŞOKUNU ATLATAMADI
NEVITA Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde enflasyon da hesaba katıldığında değer artışı yerine değer kaybı yaşandığına dikkat çekti. Akbal, şöyle devam etti: "İspanya, İtalya, Fransa ve İngiltere pandemi yılı 2020'de ağır bir yıl geçirdiler. Tüm bu ağır resme karşın konut sektöründe Avrupa'da salgın döneminde sadece İngiltere'de teşvikleri gördük. Türkiye ise üçüncü çeyreğe kadar önemli bir teşvik açıklamadı. Buna rağmen konut satış adedinde en hareketli piyasa olmayı sürdürüyor" dedi.