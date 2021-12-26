Giriş Tarihi: 27.12.2021

Türkiye konut fiyat artışında lider SEDA TABAK

Türkiye konut değer artışında dünya liderliğini koruyor. Knight Frank’in 2021 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre, dünyada konut fiyatı en çok artan ülke, yüzde 35.5’lik oranla Türkiye oldu