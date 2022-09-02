Türkiye kuru incirde üretim lideri: İhracatta hedef 70 bin ton

Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonunda ihracat tarihinin başlangıcını belirlemek için kuru incir ihracatçısı firma temsilcileri, bir araya geldi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, kuru incir ihracatında Avrupa Birliği ve ABD'nin öne çıktığını bildirdi.

Türkiye'nin 2021-2022 sezonunda kuru incir ihracatından 241 milyon dolar kazandığını ifade eden Işık, bu sezon da kuru incirde verim ve kalitenin yüksek olmasını beklediklerini vurguladı.

Kuru incirin dünyadaki imajının korunması, aflatoksin ve okratoksin gibi kaliteyi düşüren oluşumların önlenmesi için ürünlerin toplama, nakliye ve işlenmesine özen gösterilmesi gerektiğini belirten Işık, şunları kaydetti:

"Bu hususlara dikkat ettiğimiz takdirde başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyoruz. 2022- 2023 sezonu için hedefimiz 70 bin ton ihracat yapmak. İç pazarda da yıllık 5-6 bin ton seviyesinde olan kuru incir tüketimimizi iki katına çıkarmak için çalışacağız. Herkese günlük 2 tane kuru incir tüketmelerini tavsiye ediyoruz."

Genel kurulda kuru incir ihracatının 7 Ekim'de başlanması kararı alındığı, bu tarihin Ticaret Bakanlığının onayıyla kesinlik kazanacağı bildirildi.

TARİŞ ALIM FİYATLARINI ARTIRDI

Tariş Germencik İncir Kooperatifi Başkanı Mustafa Bircan da yaptığı açıklamada, birlik olarak kilogramda 51-55 meyvenin bulunduğu A4 kalitedeki ürünler için 54 liralık alım fiyatı belirlediklerini belirtti.

Ortaklarını enflasyona ezdirmediklerini, fiyatlarda geçen yıla göre yüzde 90 civarında artış yaptıklarını bildiren Bircan, bu sezon 8 bin ton kuru incir almayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni sezonda rekoltenin de oldukça iyi göründüğünü vurgulayan Bircan, "Özellikle dış pazarda her yıl artan bir ivmemiz var. Tariş olarak 35 ülkeye kuru incir ihracatı yapıyoruz. Türkiye geneli yaklaşık 300 milyon dolar civarında bir katma değer yaratılıyor." dedi.