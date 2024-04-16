Türkiye Müzakere Programı ikinci dönemi başlıyor

Enstitü Sosyal'in yürütmekte olduğu Türkiye Müzakere Programı'nın lise öğrencilerine yönelik eğitimlerinin ikinci dönem kayıtları başladı.

Müzakere temelde, kişilerin bir sorunu çözme ve anlaşmaya varma sürecinde iyi bir dinleyici olması, empati kurması, uyumlu ve tutarlı bir tavır içerisinde güçlü bir iletişim dili geliştirerek uzun vadede herkesin kazançlı çıkacağı adil bir çözümün parçası olmasını sağlar.

Müzakere teknikleri ile bir sorun veya anlaşmazlığı çözme noktasında iş birliği yapma, iletişime açık olma, kazan kazan odaklı sorun çözme becerilerini geliştirmek isteyen gençleri yapay zekâ destekli simülasyonlar ile interaktif bir öğrenme deneyimi sunan, Türkiye Müzakere Programına (TÜM) başvurmaya davet ediyoruz.

Başvuru Detayları:

Kimler Başvurabilir?

İstanbul'daki tüm lise 9. ve 10. sınıf öğrencileri başvurabilir.

Başvuru Tarihi: 5 Nisan 2024 - 26 Nisan 2024

Nasıl Başvururum?

Web sitesi üzerinde yer alan TÜM II. Dönem Kayıt Formunu eksiksiz doldurmanız, programa neden katılmak istediğinizi bildiren niyet mektubunuzu ve "Müzakere Sorusuna" cevabınızı sisteme yüklemeniz yeterli olacaktır.

Mülakatlar

Başvurular değerlendirildikten sonra birinci elemeyi geçen öğrencileri Enstitümüzde yüz yüze görüşmek için misafir edeceğiz. Bu görüşmenin ardından olumlu değerlendirilen öğrenciler programımıza katılmaya hak kazanacaktır.

Dersler ne zaman başlayacak ve nerede gerçekleşecek?

7 haftalık eğitim programımızın ilk dersi Mayıs ayında Enstitü Sosyalde gerçekleşecek, eğitimin devamı çevrimiçi olarak gerçekleşecektir.

Derslerin başlıkları neler ?

İletişim Taktikleri

Çatışma çözümü

Ses Tonu ve Beden Dili Kullanımı

Oyun teorisi

Bütünleşik Müzakere Stratejileri

Başvuru formu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS9GVQ0tZfWXLHPqzpUChyvv1gVH-GyGAytXEGm1JOq3-9MQ/viewform

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