Türkiye oyun girişimlerine yatırımda dünya ikincisi

Türkiye girişim ekosistemi Startups. Watch Ankara etkinliğinde buluştu. Girişim ekosistemini bir araya getiren etkinlik ODTÜ Teknolokent ev sahipliğinde CoZone'da gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun açılış konuşması yaptığı toplantıda girişim ekosistemi ve devlet kurumları ortak hedefler için bir araya geldi. SPK, Rekabet Kurulu, KOSGEB, TÜBİTAK, Ticaret Bakanlığı, Kızılay gibi kurumların temsilcileri, 20'den fazla yatırımcı, Ankaralı girişimler etkinlikte bir araya geldi. Startups.Watch'ın 2022 ilk 9 aylık yatırım rakamlarına bakıldığında Türkiye'nin ABD'nin hemen arkasından en çok yatırım alan ülke olduğu açıklandı. Etkinliğe Trendyol, Binbin, TEB, Türk Telekom, gibi kurumlar destek verirken ODTÜ Teknokent ev sahipliği yaptı.



YETENEK HAVUZUNA GÜVENİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin girişim ekosistemine sunduğu yetenek havuzunun önemine dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti: "Oyun sektöründe önemli konuma sahibiz. Türkiye'nin yatırım olanakları açısından yeni yatırımlar çekecek alternatifler de artıyor. Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ile SPK da bu yatırım çeşitliliğine önemli fırsatlar ekleyecek. Kurumların ilgisi son dönemde önemli ölçüde arttı. Biz de uluslararası etkinliklerle ekosistemin detaylarını Startups.Watch verilerini kullanarak küresel yatırım ekosistemine daha iyi anlatıyoruz. Regülasyon kurumlarımız da ekosistemin büyümesine destek olacak düzenlemeleri hızla yapmaya gayret ediyor."







REGÜLASYON KURUMLARI KATILDI

Sermaye Piyasaları Kurulu Başkan Yardımcısı Ali İhsan Güngör ise Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'nın gördüğü ilgiye dikkat çekerek yatırımların büyümesine önemli katkısının olacağını söyledi. Rekabet Kurulu Daire Başkanı Esin Aygün de büyük teknoloji devlerinin yarattığı küresel veri tekellerinin piyasada rekabeti nasıl engellediğini ortaya koydu. Aygün, Türkiye'de veri tekelleri oluşmasının önüne geçmek için nasıl hareket ettiklerinin örneklerini verdi. Ticaret Bakanlığı Eticaret Daire Başkanı Mehmet Kayış ise yeni hazarlanan yasayı örnek verirken, pandemi döneminde veri ekonomisine geçişte Türkiye'nin önemli bir dönüşüm yaşadığını rakamlarla ortaya koydu. ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Serdar Alemdar oyun girişimleri konusunda ATOM ile öncülük yapmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, savunma sanayine çözüm geliştiren girişimlerin oyunlar da geliştirdiğinin altını çizerek kurulmak üzere olan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun müjdesini verdi.



TÜRKİYE ÜRETİM ODAKLI ENDÜSTRİLERE YÖNELDİ

TÜBİTAK adına toplantıya katılan Alp Eren Yurtseven de kurumun başlangıç ve büyüme aşamasında sunduğu desteklerle ilgili bilgiler verdi. KOSGEB'in girişimciye farklı arayüzlerle illerdeki ofislerle ulaştığını söyleyen Kamil Akpınar da Türkiye'nin üretim odaklı endüstrilere yöneldiğini söyledi. Savunma sanayisinden sağlığa pek çok alanda üretimin desteklendiğini vurguladı. Ankara Yatırım Ajansı adına katılan Erdem Koçoğlu da TechAnkara Proje Pazarı ve Dijital Proje Pazarı hakkında bilgi verdi. Toplantıya katılan yatırımcılar da daha derinleşmeyi sağlayacak sağlıklı büyümenin altını çizdi.







YENİ GİRİŞİMLER SIRADA BEKLİYOR

TÜRKİYE'NİN oyun sektöründeki başarısını yorumlayan Startups.Watch kurucusu Serkan Ünsal, şöyle konuştu: "Oyun sektöründe Türkiye 2022'nin ilk 9 ayında tüm dünyada en çok yatırım alan ikinci ülke oldu. Oyun sektörü dinamikleri gereği çok fazla yatırıma ihtiyacı yokmuş gibi gözükse de, yatırım miktarı olarak ikinci olmamız çok güzel bir gelişme. Zaten oyun stüdyosu anlamında da son yıllarda çok büyük yol katetmiştik. Artık oyun konusunu devlet politikası haline getirip oyun sektörüne özel politikalar geliştirmek gerekiyor. Ankara etkinliğinin en büyük faydası, kanun koyucuların çıkardığı düzenlemelerin birçoğunun ekosistem tarafından bilinmediği gerçeğiyle yüzleşmek oldu. O nedenle tüm düzenlemeleri, değişiklikleri ekosisteme açık bir dille sürekli aktarmak gerekiyor ki ekosistem daha da iyi bir seviyeye gelsin. Bunun için bu tip etkinliklerin sayısını artırıp devlet kurumlarıyla ekosistem arasında bir köprü kurmak gerekiyor."

210 MİLYON İNSAN ÜLKEMİZDEKİ İŞLETMELERE ULAŞIYOR

Meta Türkiye Ülke Direktörü İlke Toptaş, Türkiye'de Facebook kullananların yüzde 80'inin en az bir işletmeyle bağlantı halinde olduğunu, dünyada 210 milyondan fazla insanın Facebook üzerinden Türkiye'deki bir işletmeyle bağlantı kurduğunu söyledi

PANDEMİ dönemiyle birlikte akıllı telefon ekranında geçirdiğimiz süre arttı. İnsanlar dijital platformlar üzerinden yaptığı alışveriş ve satışlar büyük aşama kaydetti. Milyonlarca kullanıcıya sahip Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi platformların sahibi Meta'nın küresel ve yerel ticarete etkisi de sürekli artıyor. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de insanların Meta platformlarını anlamlı topluluklar oluşturmak ve bu toplulukların bir parçası olmak için kullandığını ifade eden Meta Türkiye Ülke Direktörü İlke Toptaş, Meta üzerinden bir topluluk oluşturup sonra kendi markasını oluşturan ya da bir hobi olarak başlattığı girişimini Instagram üzerinden büyüten işletmeler olduğunu vurgulayarak rakamlarla ilgili şu bilgileri verdi: "Pandemi döneminin şartları Türkiye'nin ekonomisi bakımından da dijital dönüşümün hızlanmasını sağladı. Türkiye'deki küçük işletmelerin yüzde 77'si 2021 yılında işlerini kurarken Facebook'tan yararlandığını söylüyor ve 1.7 milyon KOBİ, yani her iki KOBİ'den biri, Meta platformları üzerinde aktif bir işletme hesabına sahip. Ayrıca bu platformlar herkes için eşit araçlar sunduğu için işletmesini yeni kuran girişimciler de büyük şirketlerin yararlandığı pazarlama yöntemlerine erişebiliyor. Türkiye'de Facebook'u her ay kullanan insanların yüzde 80'i Facebook'ta en az bir işletmeyle bağlantı halindeyken, dünya genelinde de 210 milyondan fazla insan Facebook üzerinden Türkiye'deki bir işletmeyle bağlantı halinde."







5 BİN KADINA EĞİTİM

Facebook İstasyon'un ilk yılında 15'ten fazla programı hayata geçirdiklerini ve 20 binden fazla kişiye eğitim verdiklerini ifade eden İlke Toptaş, sözlerine şöyle devam etti: "Örneğin, geçtiğimiz yıllarda yürüttüğümüz She Means Business programımız ile Türkiye'nin değişik bölgelerinden 5 binin üzerinde kadına dijital pazarlama araçlarının kullanımına yönelik eğitim verdik. E-ihracata odaklanan Sınırları Aşan KOBİ'ler programında da işletmelerin dijital dünyada yer alması için ihtiyaçları olan temel bilgilerin yanı sıra Meta ürünlerinin nasıl etkin kullanılabileceği hakkında eğitimler veriliyor. Bu süreçte eğitimlerimizi İstanbul dışındaki il/ ilçelere de yaygınlaştırmak en büyük önceliklerimizden biri oldu. Şimdi bir adım daha atarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile birlikte İstanbul ve Habitat Derneği'nde kurduğumuz topluluk merkezlerini Türkiye'nin farklı şehirlerine taşıyoruz."



YENİ PAZARLAMA ORTAMI

METAVERSE deneyiminin yapı taşları olan artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) gibi teknolojilerin, insanlar arasındaki bağlantıların derinleşmesine katkı sağladığını ifade eden İlke Toptaş, bir milyardan fazla insanın Spark AR tarafından desteklenen AR ve VR deneyimlerini kullandığını belirtti. Toptaş, metaverse ekonomisiyle ilgili şu bilgileri verdi: "Dijitalleşmede yaşanan hızlanma, AR ve VR'ın geniş ölçekte benimsenmesini sağlayarak bu teknolojileri markalar için de daha önemli hale getiriyor. Örneğin 2020'de küresel ölçekli işletmeler arasında AR'ın benimsenmesinde 6 kat artış görüldü. Meta olarak piyasaya sürdüğümüz Ray-Ban Stories, kullanıcıların fotoğraf ve video çekmesine, müzik dinlemesine ve telefon aramalarına cevap vermesine olanak tanıyan bir akıllı gözlük. İçerik üreticileri ekonomisinin, önümüzdeki dönemde çok duyacağımız bir terim olacağını ve katlanarak büyüyeceğini düşünüyorum. Sadece bu sene içerik üreticisi odaklı start-up'ların 2 milyar dolardan fazla yatırım aldığını görüyoruz. 2021'de yaklaşık 14 milyar dolarlık bir ekonomiyi temsil ediyor. İçerik üreticilerinin özellikle video ve Reels gibi formatları çok sevdiklerini biliyoruz."



50 MiLYON DOLARLIK ARAŞTIRMA FONU

İLKE Toptaş ortaya çıkan fırsatları da şöyle anlattı: "Oyun sektörü, Türkiye'deki metaverse deneyimleri arasında yüzde 14 ile ilk sırada yer alırken, bu sektörü arazi satın alma, kriptopara, seyahat ve gezi gibi aktiviteler takip ediyor. Meta olarak metaverseyi sorumlu bir şekilde inşa etmeye yönelik küresel programlara ve dış araştırmalara 50 milyon dolarlık bir yatırım yaparak iki yıllık XR Programları ve Araştırma Fonu'nu başlattık. Ayrıca, yeni nesil içerik üreticilerinin metaverse adapte olmasına yardımcı olmak, öğrenme şeklimizi başka bir boyuta taşıyan yüksek kaliteli sürükleyici deneyimleri finanse etmek ve teknoloji aracılığıyla eğitime erişimi artırmak için 150 milyon dolar yatırım yaptık."



PLAYSTORE'DAN OYUNCULARA NFT KOLEKSİYONU GELİYOR

TÜRK Telekom'un dijital oyun alışveriş platformu Playstore oyun tutkunları için yeni bir özellik getiriyor. Oyunculara NFT (Nitelikli Fikri Tapu) koleksiyon ayrıcalığı sunan Playstore, bu özellik kapsamında toplamda 1.000 adet NFT'yi müşterileriyle buluşturacak. Oyun tutkunları Playstore üzerinden yapacakları seçili oyun satın alımlarında NFT kazanabilecek. Teknoloji ve dijital dönüşümdeki öncü rolü ile çalışmalarını sürdüren Türk Telekom, dijital oyun platformu Playstore ile müşterilerine özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. Prodüksiyon seviyesi yüksek modern teknolojilerle geliştirilen AAA (Triple-A) oyunları Playstore üzerinden satın alan oyunseverlerin, 1.000 NFT'den birini kazanma imkânı oluyor. Oyuncular, oyunları satın almaları durumunda sayfalarına gelen "NFT talep et" butonuna tıklayarak 1000 NFT'den birini talep edebiliyor. NFT'ler, satın alma sonrası butona tıklayarak NFT talep eden ilk 1.000 kişiye ücretsiz olarak veriliyor.