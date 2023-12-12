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Giriş Tarihi: 13.12.2023

Türkiye parlayan yıldız oldu

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Türkiye parlayan yıldız oldu
Türkiye son yıllarda sağlıkta dünyada en çok tercih edilen ülkeler arasında üst sıralara yükselmeye devam ediyor. 2023'ün ilk iki çeyreğinde toplam 746 bin 290 kişi sağlık hizmeti almak için Türkiye'yi ziyaret etti. Buradan elde edilen gelir 1 milyar 33 milyon 942 bin dolar oldu. Uluslararası hastaların en çok tercih ettiği klinik branşlar; kadın hastalıkları, iç hastalıkları, göz hastalıkları, tıbbi biyokimya, genel cerrahi, diş hekimliği, ortopedi ve travmatoloji oldu. Hekim kadroları ve üst düzey uzmanlaşmış nitelikli insan kaynağının yanı sıra coğrafi yapısı, mevsimsel avantajları, dünya standartlarında teknolojik ve tıbbi donanımı sağlıkta Türkiye'yi parlayan yıldız konumuna getirdi.
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Türkiye parlayan yıldız oldu
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