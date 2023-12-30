Türkiye pazarı Avrupa’dan daha canlı

2023 yılının Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin yaralarını sarmakla geçtiğini belirten GYODER Başkanı Neşecan Çekici, "Ardından gelen seçim gündemi, Merkez Bankası'nın faiz politikasındaki kararları, yaşanan savaşlar ve krediye erişim zorluğu nedeniyle gayrimenkul endüstrisi 2023'te zor bir yıl geçirdi" diye konuştu. 2023 yılının 1.2 milyon bandında konut satışı ile kapanacağını öngördüklerini belirten Çekici, "Önceki yıla göre düşüş olmakla beraber Türkiye, Avrupa ile kıyaslandığında çok canlı bir pazar olmaya devam ediyor" dedi. TALEP ARTACAK2024 yılında GYODER'in 25. Yılının kutlanacağını belirten Neşecan Çekici, "2024'te GYF ve GYO'lara olan talebin artacağı görüşündeyiz. GYODER olarak, bir taraftan GYO ve GYF pazarlarını geliştirmeye çalışırken, bir taraftan terminolojiye yeni girecek sermaye piyasası enstrümanları üzerinde çalışıyoruz" dedi. Çekici, "GYODER Gösterge'ye göre, bu yılın üçüncü çeyrek rakamları bir önceki yılın aynı çeyreği ile kıyaslandığında GYF pazar büyüklüğü son bir yıllık periyotta yüzde 120.5 büyüme gerçekleştirerek 21.9 milyar TL seviyesinden 48.4 milyar TL büyüklüğe ulaştı. GYODER olarak kamunun maestroluğunda, şirketlerimizin kentsel dönüşüm projelerini içine alan bir havuzda yeni bir GYF modeli inşa ederek bir ilke imza atmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.GYO'ların gelişiminin, sermaye piyasalarının gelişimi için önemli olduğunu vurgulayan Neşecan Çekici, "Devletin sağladığı vergi teşvikleriyle GYO'ların sayıları da artıyor ve sermaye piyasalarımızın önemli aktörleri haline geliyor. Uzun yıllar 31 sayısında seyreden GYO üye sayımız, 2022'de 38'e yükseldi. Bu yıl beş yeni GYO ile toplam GYO üye sayımız 43'e ulaştı. 2024 yılında bu sayının 60 olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin 2023 yılı konut portresini özetleyen KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova, 2024'te sektörün gündeminde kentsel dönüşüm olacağının altını çizdi. Kumova, "6 Şubat'ta yaşadığımız büyük deprem felaketi sonrasında kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gördük. Uzmanlar, İstanbul depremi için uyarılarını sıklaştırdı. Kentsel dönüşümle ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Bu noktada 2024 yılında dönüşümün hızlanarak yapı stokunun afetlere karşı dirençli hale gelmesi için daha hızlı adımlar atılacağını düşünüyoruz. Biz de KONUTDER olarak sektöre öncü olacak adımları atmaya, sektörün sorunlarına ilişkin çözüm önerileri geliştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Alınan ruhsat sayıları ile inşasına başlanan proje sayısı arasındaki farka da dikkat çeken Kumova, şöyle konuştu: "TÜİK verilerine göre konut satışında birinci elin yerine ikinci elde ağırlık devam ediyor. Markalı konut üreticileri belirsizlik nedeniyle projelerini erteliyor veya iptal ediyor. Ancak bu durumu sektör lehine çevirmek de mümkün. Arza paralel arsa maliyetlerinin devlet tarafından desteklendiği, ilk evini alacaklara özel ödeme modeliyle sosyal ve ekonomik bir sorun olmaktan çıkabilir. Sektörümüz kamu özel sektör iş birliği için hazır."Birinci elde yarı yarıya düşüş olduğunun altını çizen Ramadan Kumova, "Yüzde 50'lik bu düşüş sadece bir rakam değil aslında ülkemiz için bir kırmızı alarm. Hane halkı sayımız 3.17'ya kadar geriledi ve gerilemeye devam ediyor. İİlk evini alacaklara destek olacak kampanyalara sektör olarak destek olmanın yanı sıra ikinci ve üçüncü konutunu alacak olanların krediye erişiminin önünün açılmasını da önemsiyoruz" diye konuştu.