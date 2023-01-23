Türkiye pozitif ayrışacak

2022'nin tüm dünyada ekonomik anlamda zorluklarla mücadele edilen bir yıl olduğunu belirten Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, "Ülke ekonomimizin küresel durgunluğun damga vurduğu 2022 yılında da pozitif ayrışmasında, iş dünyamızın çabaları önemli ölçüde etkili oldu. Tüm olumsuzluklara rağmen büyüme ve ihracat performansımızı hep yukarıya taşıtarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'te eksenimizi genişletmeli, daha fazla ticaretle, yatırımla bölgesel ve küresel ekonomik güç konumunu desteklemeliyiz" dedi."Türkiye Ekonomi Modeli, ülkemizin enflasyonla mücadelesinde önemli" diye konuşan Çevikel, sözlerine şöyle devam etti: "İş dünyası olarak tüm zorluklara rağmen ülke ekonomisini yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyütme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Tüm olumsuzluklara rağmen büyüme ve ihracat rakamlarına yansıyan olumlu veriler göz ardı edilmemeli. Hayata geçirilen reformlar ve ekonomik tedbirlerle küresel resesyon endişesini bertaraf etmemiz mümkün. Bu tablonun gerçekleşmesi için de iş dünyasının küresel pazarlarda rekabetçilik noktasında elinin güçlü olması gerekmektedir. Bunun için de ekonomiye yönelik kapsamlı reformların hayata geçirilmesi elzemdir. Alınan kararların sahada etkin ve etkili şekilde uygulanması da bir o kadar önem arz ediyor. Ekonomi yönetiminin piyasaları canlandırmaya yönelik aldığı kararlar uygulamaya alınırken iş dünyamızın krediye ulaşımının önündeki engeller kalıcı bir şekilde kaldırılmalı ve üretim maliyetlerini azaltıcı destek hamleleri yapılmalıdır.""Hızlı aksiyon alan iş dünyamız, özellikle ihracat hedeflerini yakalamak için yeni pazarlara yönelerek, daha fazla ticaretle, yatırımla bölgesel ve küresel ekonomik güç konumunu güçlendirecektir" diyen Çevikel, "Son günlerde çok sık konuşulmaya başlayan yüksek faizler ve değerlenmeye devam eden piyasalara karşı alınacak tedbirler ile enflasyonist baskılar ve dünyanın birçok bölümünde artan finansal kırılganlıkların önüne geçebiliriz. Ülkemizin jeopolitik konumu ve güçlü üretim pazarıyla dünya ekonomilerinden pozitif ayrışacağına inancım tam" ifadelerini kullandı.Çevikel, "DOSABSİAD olarak 600'ü aşkın firma sayısı ve 50 bin istihdamla ihracata 5 milyar dolarlık katkı sağlıyoruz. Bu noktada bizi yeşil üretim, karbon ayak izi ve son dönemde uygulanacak sınırda karbon vergileri gibi konular yakından ilgilendiriyor" diye konuşarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle ülkemizin de içinde bulunduğu birçok gelişmiş ülke, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirliği gündemine aldı. 2030 yılında karbon salınımının 1.5 kat düşmesi beklendiği bir dönemde son yıllarda artan enerji maliyetleri de dikkate alındığında biz sanayicilerin de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekiyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen değişim süreci, Bursa'daki üretici ve ihracatçı firmalarımızı doğrudan etkileyecektir."