Türkiye siber güvenlikte 11’inciliğe yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
, "Emanet kalkanla siber güvenliğimizi tam olarak sağlayamayacağımız gibi, bu kalkanı tutan el de dışa bağımlı olamaz" dedi. Oktay, Siber Güvenlik Haftası kapsamında 'Milli Siber Güvenlik Zirvesi ve Fuarı'nda konuştu. Kovid-19 etkisiyle hayatın daha da dijital alana taşındığını vurgulayan Oktay, siber tehditlere karşı yerli ve milli kalkan geliştirmek ve siber vatanda tam egemen olmak için kaybedilecek bir dakikanın bile olmadığını ifade etti. Oktay, şunları kaydetti: "Maryland Üniversitesi
'nin Siber Güvenlik Araştırması'na göre, dünya genelinde her 1.12 saniyede bir, yani neredeyse her saniye, bir siber güvenlik saldırısı oluyor. Siber güvenlik harcamalarının 2022'de 135 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor." Oktay, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
bünyesinde faaliyet sürdüren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi
tarafından, 110 binin üzerinde zararlı bağlantının tespit edilerek kontrollerinin yapıldığını ve altyapı seviyesinde erişimlerinin engellendiğini bildirdi. Oktay, şunları kaydetti: "Uluslararası Telekomünikasyon Birliği
'nin hazırladığı Global Siber Güvenlik Endeksi'nde 200 ülke içinde 11'inci sıraya yükseldik. Ancak bu yetmez. Yerli ve milli projelerle, siber tehditlerin en az maliyetle, en kısa sürede tespit edilmesini ve önlenmesini sağlıyoruz."