Türkiye Sigorta Birliği deprem kararlarını duyurdu

HİZMET KOŞULLARINDA AZAMİ HASSASİYET VE ESNEKLİK SAĞLANACAKTIR

Birliğin Yönetim Kurulunca 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremlerin yol açtığı hasarlara ilişkin kararlar alındığı bildirilen açıklamada, söz konusu kararlar şöyle sıralandı:

"Hasar tazmin süreçlerinin hızla işletilebilmesi için evrak temin sürecinde sigortalılara gerekli kolaylığın sağlanarak sürecin hızlandırılması, asistans hizmet koşullarında azami hassasiyet ve esneklik sağlanacaktır. Mağdurların yaralarının bir an önce sarılabilmesini teminen şirketlerimizin çağrı merkezlerinin sağlıklı bir biçimde çalışması için gerekli tüm önlemlerin alınması, acil çağrı merkezi numaralarının kamuoyuna duyurulması için TSB ile paylaşılacaktır.

Deprem yaraları sarılıncaya kadar bölgedeki sigortalılara herhangi bir pazarlama veya reklam amaçlı paylaşım yapılmayacaktır. Hasar gören yerler ve hasar oluşan bölgede ikamet eden sigortalılarınız için sağlık sigortası kapsamında uygulanan muafiyetlerinde esneklik sağlanması, provizyon ile ilgili bekleme sürelerinin minimize edilmesi, sigortalılara kolaylık sağlanacaktır."