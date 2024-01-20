Türkiye Sigorta’dan rekor prim üretimi

Türkiye Sigorta, 2023'te toplam prim üretimini bir önceki yıla göre yüzde 136 artırarak, yaklaşık 60 milyar TL'lik üretimle yılı rekor ile kapattı. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, Türkiye'ye ve ülke ekonomisinin büyüme potansiyeline güvendiklerini söyledi. Çakmak, "Sektörün öncü şirketi olarak ülkemizin stratejik yatırımlarına güvence sağlarken, sigorta ürünlerimizin de insanımıza en kolay şekilde ulaşması için çalışıyoruz. Gücümüzü adımızdan, ülkemizden alıyoruz. 2023'ü yeni bir rekorla kapatmanın gururunu yaşıyoruz. Prim üretimimizi yüzde 136 artırdık ve 59 milyar 518 milyon TL'lik üretime imza attık. 2024'te ülkemizle birlikte gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğiz" diye konuştu.2023'ün Türkiye Sigorta'nın daha da güçlendiği ve sektörde pek çok başarıya imza attığı bir yıl olduğunu söyleyen Taha Çakmak, "Prim üretim rakamlarımızda bir önceki aya ve yıla göre düzenli olarak rekor düzeyde artan değişim oranları, başarılı kurumsal performansımızın en somut göstergesidir. Hem sektör liderliğimizi sürdürüyor hem de tüm branşlarda giderek daha da artan bir büyüme sergiliyoruz" dedi. Gücünü adından alan Türkiye Sigorta olarak böyle bir gurur tablosuna imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Çakmak, şunları kaydetti: "Toplam prim üretimimizin yanında özellikle stratejimiz doğrultusunda bireysel ürün gruplarında kasko, sağlık, yangın ve doğal afetler branşlarında önemli artış oranlarına ulaştık. Yangın ve doğal afetler branşında, yüzde 207 gibi yüksek bir büyüme ile toplamda 12.5 milyar TL prim üretimine eriştik. Kara araçları motor branşında yüzde 255'lik pozitif değişim ile 8 milyar TL'lik prim üretimi sağlarken hastalık/ sağlık branşında yüzde 221 artış ile 4 milyar TL, kaza branşında ise yüzde 156 artış ile 4 milyar TL'lik prim üretimi gerçekleştirdik."