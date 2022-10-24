Türkiye Sigorta’dan riskli hastalıklara güvence

Türkiye Sigorta, acente satış kanalına özel olarak hazırlanan 'Genişletilmiş Riskli Hastalıklar Sigortası' ile kanserden kalp krizine, organ naklinden böbrek yetmezliğine kadar bir dizi hastalığı ve 18-50 yaş aralığındaki tüm bireylerin sağlığını güvence altına alıyor. Türkiye Sigorta'nın riskli hastalıklar için hazırladığı sağlık sigortası yılda bir kez yıllık check-up hizmetini de kapsıyor. Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu, kronik hastalıkların erken teşhisinde son derece önemli olan ve geniş kapsamlı testleri içeren yıllık check-up hizmetinin, bu ürünler dahilinde gerçekleştirilebildiğini kaydetti. Ürünün, diş ve gözde farklılaştığını dile getiren Buldu, "Yılda bir defaya mahsus olmak kaydı ile PSA veya Mamografi testi gibi destekleyici ek hizmetlerle de ürünümüzü zenginleştirdik" dedi.