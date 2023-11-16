Türkiye Sigorta’dan TİM’e Özel Sigorta

Kurulduğu günden bugüne Türkiye'nin değerlerinin ve büyük yatırımlarının yanında olan Türkiye Sigorta, TİM ile önemli bir iş birliğine imza attı.

Türkiye Sigorta, İhracatçı Birlikleri üyeleri, özel olarak hazırladığı Nakliyat Emtia Sigortası ile mal sahiplerinin yüklerinin nakil vasıtasıyla (denizyolu, havayolu, karayolu, ve demiryolu) bir yerden başka bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıplara güvence sunarken; Nakliye Aracılığı Sorumluluk (FFL) Sigortası ile ulusal ve uluslararası taşımacılık ve depolama işleri yapan lojistik firmalarının nakliye, taşıma, depolama veya taşımacılığa ait sorumluluklarını yerel ve uluslararası konvansiyonlar kapsamında güvence altına alıyor.

TİM ile yaptıkları iş birliğinin önemine vurgu yapan Türkiye Sigorta Genel Müdürü Sayın Taha Çakmak; "Türkiye Sigorta olarak, ülkemizin değerlerine ve ilerlemesinde sektörlerimizin yanında olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda TİM ile yaptığımız yeni iş birliğimizle ihracatçılarımızın risklerine güvence sunuyoruz. İhracatçı Birlikleri üyelerine özel sektör fiyat ortalamasına göre oldukça rekabetçi fiyatlar ile kaliteli hizmet sunma taahhütü vermekten gurur duyuyoruz." dedi.

İhracatçılara sunulan ürünün sektördeki benzerlerinden farkına da değinen Sayın Çakmak, sözlerini şöyle tamamladı: "Sektörümüzde mevcut emtia nakliyat ve nakliyat sigortaları bulunuyor. TİM için hazırladığımız ürünü bunlardan ayıran en önemli fark, ürünümüzün operasyonlarının doğrudan Genel Müdürlük ilgili birimlerimiz üzerinden VIP hizmet şeklinde yürütülecek olması. Üstelik VIP hizmetimize ek olarak İhracatçı Birlikleri üyelerine, uygun fiyat ve taksit imkânlarının yanında %20 indirim sağlıyoruz."