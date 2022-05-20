Türkiye son 20 yılda küresel havacılığın merkezi haline geldi

DHMİ'nin kuruluşunun 89'ncu yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Keskin, DHMİ'nin 89 yılda birbirinden değerli proje ve yatırımları hayata geçirdiğini ifade ederek, özellikle son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonundan aldıkları güç ile hayata geçirilen yatırım ve hizmetlerle Türkiye'nin küresel havacılığın merkezi haline geldiğini söyledi.

"GELECEĞE YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

"Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere ülkenin bütünsel kalkınmasının parlak sembolleri haline gelen büyük eserlere yenilerini ekleyerek geleceğe yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdürüyoruz" diye Keskin, DHMİ'nin hava seyrüsefer hizmetlerinde de ileri teknolojik altyapı ve yetişmiş insan gücüyle dünyaya örnek olacak bir düzeyde olduğunu vurguladı.

"YERLİ VE MİLLİ PROJELER GELİŞTİRİYORUZ"

Yaklaşık 1 Milyon kilometre karelik Türk hava sahasını ve ülke genelinde ileri teknoloji ile donatılmış havalimanlarını başarıyla yönettiklerini kaydeden Keskin "Bunu yaparken DHMİ olarak millî ve yerli projeleri önemsiyor ve tüm çalışmalarımızda bu düsturla hareket ediyoruz. Teknolojiyi yakından takip eden kuruluşumuzun gerek iş birlikleri gerekse kendi imkânlarıyla geliştirdiği hava seyrüsefer sistem ve donanımları havacılık sektörünce büyük bir ilgiyle takip ediliyor" dedi.

ANTALYA HAVALİMANI İHALESİ TARİHE GEÇTİ

Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin artırılması ve geliştirilmesi amacıyla 2027 yılı sonrası 25 yılın işletme ihalesinin tarihe geçtiğine vurgu yapan Keskin "İhale sonucunda işi alan yüklenici KDV dahil 8 milyar 555 milyon euro kira ödemesini garanti etti, 765 milyon euro yatırım da yine yüklenici tarafından gerçekleştirilecek. Milletimizin takdirle alkışladığı ihale sonrasında kira bedelinin yüzde 25'i olan 1 milyar 812 milyon 500 bin euro + KDV kira ödemesi peşin alınarak devletimizin kasasına girdi. Yabancı yatırımcıların ülkemize olan güveninin eseri olan bu ihale sadece rekor bedeli ile değil, herhangi bir devlet garantisi veya taahhüdü verilmeden bu bedelin daha işletme süreci başlamadan 5,5 yıl erken tahsil edilmesiyle de tarihe geçmiş oldu" ifadelerini kullandı.

YENİ YATIRIMLAR

Yıllık yolcu kapasitesi 2.5 milyondan 6 milyon yolcuya çıkarılan Gaziantep Havalimanı yeni trminal binasının, Tokat Havalimanı ve deniz doldurularak inşa edilen dünyanın beşinci, Türkiye'nin ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nın hizmete girdiğini hatırlatan Hüseyin Keskin, Malatya ve Kayseri Havalimanları yeni terminal binaları ile Çukurova Havalimanı'nda da alt ve üst yapı inşaat çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.