Türkiye tarihi bir fırsat yakaladı

2022 yılına umutla baktığını söyleyen Türk iş dünyasının duayenlerinden Aksoy Holding Kurucu Başkanı Erdal Aksoy , "Ülkemiz tarihi bir fırsat yakaladı, inşallah sağlanacak istikrarla birlikte bu fırsatı çok iyi kullanabiliriz" dedi. Kendisinin ülkenin potansiyeline her zaman inanan bir iş insanı olduğunu aktaran Aksoy, şunları kaydetti: " Türkiye ekonomide yeni bir metod deniyor. Bu metodun başarılı olması ve istikrar sağlanması için bir iş insanı olarak duacıyım. Çünkü sıcak para bugüne kadar Türkiye'ye çok büyük bedeller ödetti. Sıcak para bize pahalıya mal oldu. Çünkü bu bir pansuman tedavidir, bu nedenle bir ülkeye girer ve çıkar. İnşallah yeni ekonomi modeliyle bu önlenir. Önemli olan kalıcı yatırım getirebilmektir. Bunu sağlayabilirsek, işte o zaman gerçekten kalıcı bir başarı yakalamış oluruz. Yatırımları ülkemize çekmek için her türlü kolaylığı sağlamalıyız. Dünya bugün bunu yapıyor. Sermaye için zaman çok değerledir. Zaman kaybı iş insanı için en büyük masraftır. Maalesef bürokrasi yeterince hızlı değil. Bürokrasi büyük bedeller ödetiyor."Turizm sektöründe Conrad Istanbul Bosphorus ile köklü bir yatırım geçmişi bulunan holding bu sektörde büyüme planları yapıyor. 80 yaşına gelmiş bir iş insanı olarak kendisi ve çocuklarının yatırımdan başka bir şey düşünmediklerini söyleyen Aksoy, "Ülke insanı olarak mücadeleci bir yapımız var. Önümüzdeki dönem için de niyetimiz yeni yatırımlar yapmak. Özellikle İstanbul 'da sağlık turizmine yönelik büyük bir yatırım planlıyoruz. Kademeli olarak büyüklüğü 200 milyon dolara gidecek bir yatırım için müracaatlarımızı yaptık. Bu müracaatın sonucunu bekliyoruz, onay çıkar çıkmak bu yatırımı hayata geçirmek istiyoruz" dedi. Aksoy, Türk müteşebbislerin yapı olarak her zaman yatırım peşinde koştuğunu anlattı.Yıllardır iş yaşamının içinde olduğunu ifade eden Erdal Aksoy, "Elbette şu anda ekonomide bir takım sıkıntılar var. Ancak ben her şeye rağmen ülkemin geleceği için pozitifim. Daha iyi bir yıl olması için konjonktürün de müsait olduğuna inanıyorum. Hükümetin uygulamaya aldığı yeni ekonomik metodun 3-4 ayda olumlu sonuç vereceğini ümit ediyorum. İnşallah ülkemizde istikrar yakalanır. Çünkü buna ülke olarak ihtiyacımız var. Bu sağlandığı takdirde ülkemiz yakaladığı tarihi fırsatı sürdürülebilir kılma imkânı yakalayacaktır" değerlendirmesini yaptı.Akaryakıt perakendesi&madeni yağlar, elektriküretimi, nitelikli turizm, nitelikligayrimenkul ve uluslararası ticaretalanında yatırımları bulunan AksoyHolding (Aksoy Girişimcilik Enerji veTurizm), yeni yatırımlarla büyümesinisürdürmeye kararlı. Grup olarakher yıl 300-500 milyon dolar arasındabir yatırımı hayata geçirdiklerini söyleyenErdal Aksoy, şunları kaydetti:"İştiraklerimiz kanalıyla yatırımadevam ediyoruz. Enerji sektöründe,turizmde, gayrimenkulde birçokiş kolunda yatırımlarımızla büyüyoruz.Sadece yurtiçinde değil yurtdışındada yatırımlarımız var. Bir Türkşirketi olarak dünyaya açılıyoruz.Özellikle Afrika pazarında yatırımlarımızdevam ediyor. Nijerya'da şirketkurduk."