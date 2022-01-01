Türkiye tarihi bir fırsat yakaladı

2022 yılına umutla baktığını söyleyen Türk iş dünyasının duayenlerinden Aksoy Holding
Kurucu Başkanı Erdal Aksoy
, "Ülkemiz tarihi bir fırsat yakaladı, inşallah sağlanacak istikrarla birlikte bu fırsatı çok iyi kullanabiliriz" dedi. Kendisinin ülkenin potansiyeline her zaman inanan bir iş insanı olduğunu aktaran Aksoy, şunları kaydetti: "Türkiye
ekonomide yeni bir metod deniyor. Bu metodun başarılı olması ve istikrar sağlanması için bir iş insanı olarak duacıyım. Çünkü sıcak para bugüne kadar Türkiye'ye çok büyük bedeller ödetti. Sıcak para bize pahalıya mal oldu. Çünkü bu bir pansuman tedavidir, bu nedenle bir ülkeye girer ve çıkar. İnşallah yeni ekonomi modeliyle bu önlenir. Önemli olan kalıcı yatırım getirebilmektir. Bunu sağlayabilirsek, işte o zaman gerçekten kalıcı bir başarı yakalamış oluruz. Yatırımları ülkemize çekmek için her türlü kolaylığı sağlamalıyız. Dünya bugün bunu yapıyor. Sermaye için zaman çok değerledir. Zaman kaybı iş insanı için en büyük masraftır. Maalesef bürokrasi yeterince hızlı değil. Bürokrasi büyük bedeller ödetiyor."
SAĞLIK TURİZMİNE YATIRIM
Turizm sektöründe Conrad Istanbul Bosphorus ile köklü bir yatırım geçmişi bulunan holding bu sektörde büyüme planları yapıyor. 80 yaşına gelmiş bir iş insanı olarak kendisi ve çocuklarının yatırımdan başka bir şey düşünmediklerini söyleyen Aksoy, "Ülke insanı olarak mücadeleci bir yapımız var. Önümüzdeki dönem için de niyetimiz yeni yatırımlar yapmak. Özellikle İstanbul
'da sağlık turizmine yönelik büyük bir yatırım planlıyoruz. Kademeli olarak büyüklüğü 200 milyon dolara gidecek bir yatırım için müracaatlarımızı yaptık. Bu müracaatın sonucunu bekliyoruz, onay çıkar çıkmak bu yatırımı hayata geçirmek istiyoruz" dedi. Aksoy, Türk müteşebbislerin yapı olarak her zaman yatırım peşinde koştuğunu anlattı.
2022 İÇİN AÇILIYORUZ UMUTLUYUM
Yıllardır iş yaşamının içinde olduğunu ifade eden Erdal Aksoy, "Elbette şu anda ekonomide bir takım sıkıntılar var. Ancak ben her şeye rağmen ülkemin geleceği için pozitifim. Daha iyi bir yıl olması için konjonktürün de müsait olduğuna inanıyorum. Hükümetin uygulamaya aldığı yeni ekonomik metodun 3-4 ayda olumlu sonuç vereceğini ümit ediyorum. İnşallah ülkemizde istikrar yakalanır. Çünkü buna ülke olarak ihtiyacımız var. Bu sağlandığı takdirde ülkemiz yakaladığı tarihi fırsatı sürdürülebilir kılma imkânı yakalayacaktır" değerlendirmesini yaptı.
DÜNYAYA AÇILIYORUZ
Akaryakıt perakendesi&madeni yağlar, elektrik
üretimi, nitelikli turizm, nitelikli
gayrimenkul ve uluslararası ticaret
alanında yatırımları bulunan Aksoy
Holding (Aksoy Girişimcilik Enerji ve
Turizm), yeni yatırımlarla büyümesini
sürdürmeye kararlı. Grup olarak
her yıl 300-500 milyon dolar arasında
bir yatırımı hayata geçirdiklerini söyleyen
Erdal Aksoy, şunları kaydetti:
"İştiraklerimiz kanalıyla yatırıma
devam ediyoruz. Enerji sektöründe,
turizmde, gayrimenkulde birçok
iş kolunda yatırımlarımızla büyüyoruz.
Sadece yurtiçinde değil yurtdışında
da yatırımlarımız var. Bir Türk
şirketi olarak dünyaya açılıyoruz.
Özellikle Afrika pazarında yatırımlarımız
devam ediyor. Nijerya'da şirket
kurduk."