Türkiye, tarihi bir fırsat yakalamıştır

TÜRKİYE Sermaye Piyasaları Birliği
(TSPB) tarafından organize edilen 6. TSPB Altın Boğa Ödülleri, gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. 6 kategoride, toplam 34 Altın Boğa ödülünün verildiği etkinlik, Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu
, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun
ve TSPB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop
'un katılımıyla gerçekleştirildi. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Türkiye, sermaye piyasaları açısından tarihi bir fırsat yakalamıştır. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek ve piyasamızı daima belirli bir seviyenin üzerinde tutmak adına, daha iyisi için hep birlikte çalışmalıyız" ifadelerini kullandı. Sermaye piyasalarında son dönemde dikkati çeken gelişmeler yaşandığını belirten Taşkesenlioğlu, Türkiye ekonomisinin geleceğinin finanse edilebilmesi için, sermaye piyasalarının çok daha ileri seviyelere taşınması gerektiğini vurguladı. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun da SPK Başkanı Taşkesenlioğlu ile Borsa İstanbul tarihinde bugüne kadar hiç olmadığı kadar üst seviyede bir sinerji yakaladıklarını belirterek, "Aramızda çok iyi bir iletişim var. Bu sinerjinin sermaye piyasaları üzerinde çok pozitif bir etkisi olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı. TSPB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop da salgın sürecinde, yatırımcıların sermaye piyasaarına olan ilgisinin büyük oranda arttığını belirtti.