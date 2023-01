Türkiye turizm ülkesi olduğunu dünyaya kanıtladı

2022'de rekor üstüne rekor kıran Türk turizm sektörü, 2023'e de güçlü hedeflerle başladı. Geçen yıl Rusya-Ukrayna Savaşı, Avrupa'da yaşanan enflasyon gibi global sorunlara rağmen Turizmi Geliştirme Ajansı'nın (TGA) başarılı çalışmalarıyla pazar çeşitliliğini artıran sektör, turizmde rekor yıl olan 2019'u aşmayı başardı. 2019'da 51.7 milyon ziyaretçi ve 34.5 milyar dolar gelire ulaşan sektör, 2022'de yeni bir yeni bir başarı hikâyesi yazdı. 2022 yılına 42 milyon turist hedefiyle başlayan Türk turizm sektörü, ülkelerin hava sahalarını açmasıyla temmuzda önce 47 milyon turist hedefine, hastalığın günden güne azalması ve aşılama oranının artmasıyla yılsonu hedefini 51.5 milyon tuğrist 46 milyar dolar gelire yükseltti. 2023'e iddialı hedef koyan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl 60 milyon ziyaretçi ve 56 milyar dolar gelir planladıklarını açıkladı.Turizm sektörünün lider çatı örgütlerinden Türkiye Otelciler Federasyonu'nun (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, "2022 yılı oldukça yoğun, verimli ve bir o kadar da sürprizlereaçık olan çalışma dönemimizin meyvelerini topladığımız biz yıldı. TÜROFED Yönetim Kurulumuz, kamu, özel sektör ve paydaşlarımız ile açık ve hızlı iletişim modelini benimseyerek karşımıza çıkan her türlü krizi çok iyi yönettik. Ülkemiz dünya genelinde tam bir turizm ülkesi olduğunu kanıtladı" diye konuştu.TGA'nın çalışmalarıyla doğru tanıtım ve pazarlamanın ne kadar önemli olduğunu bu dönemde bir kez daha fark ettiklerini anlatan Çorabatır, "2023 yılı hedefimiz 60 milyon ziyaretçi 56 milyar dolar gelir. Yapılan kontratlar ve erken rezervasyonlar ile 2023 te kişi başına düşen ortalama harcamada hedefimiz olan 1.000 dolara ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.2023 yılı sezonu için kasımdan bu yana başlayan ön rezervasyonların çok iyi gittiğini ifade eden Çorabatır, "Dünya Turizm Örgütü rakamlarına göre en hızlı geri dönüş alan ülkeyiz. Deniz-kum-güneş üçlemesi dışında tarihi kültürel mirası ile kültür turizmi, kış turizmi, sağlık, spor, gastronomi, M.I.C.E gibi birçok turizm kolunda başarılı olduğunu, ülkemizin her bölgesinde turizm alternatiflerimizin olduğunu tanıtım çalışmalarıyla da dünyaya duyurmayı başardık" şeklinde konuştu.2022 yılında en çok ziyaretçi ağırladığımız ülkeler sıralamasında Almanya, Rusya ve İngiltere'nin geldiğine dikkat çeken Çorabatır, "İki önemli kaynak pazarımız olan Rusya ve Ukrayna arasında gerilim olmasına rağmen geçtiğimiz yıla oranla Rusya'da artış sağlandı. 2023 yılı sezonu için Almanya ve İngiltere pazarından aldığımız erken rezervasyonlarla daha yüksek rakamlara ulaşacağımız kanaatindeyim. Bununla birlikte Polonya, Çekya, İsrail ülkelerinde de ciddi artışlar bekliyoruz. Yine Ortadoğu ve Arap yarımadasından da rezervasyon talepleri devam ediyor. Fakat en önemlisi ve hedeflerimizin üzerine çıkmamızı sağlayacak olan Uzak Doğu ülkelerinde seyahat hareketlerinin başlaması ve covid tedbirlerinin kaldırılması oldu. İstanbul, Kapadokya, Denizli, Mardin, Trabzon gibi kültür turizmimize büyük ilgi duyan, Japonya'dan ve Çin'den çok sayıda misafir ağırlamayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.İç pazarın sadece kriz dönemlerinde hatırlanmaması gerektiğini, önceliğin her zaman vatandaşımıza ait olduğu bilinciyle hareket ettiklerini anlatan Çorabatır, "Özelikle kriz dönemlerinde değerini bir kez daha anımsadığımız iç turizmde misafirlerimiz için, iyi fiyat ve kontenjan ayırma noktasında tüm otelci dostlarımız konuya hassasiyetle yaklaşıyor. İç pazarda çok tecrübeli acentalara sahibiz ve uygulanan kampanyaları çok yakından takip etmeliyiz. İç pazar hareketlerinde turizm değerlendirmelerimizi yaparken yalnızca sahil turizmini değil; kültür, gastronomi gibi diğer turizm çeşitlerini de dâhil ederek bir bütün olarak değerlendirmeliyiz" dedi.