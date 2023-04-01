Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli çalışma grubu Hatay’da çalışmalara başladı

"SİSMİK İZOLATÖRLERİN FARKLI TİPLERİ VAR"

"Yeni Yapı Teknolojileri" Grubu'nda yer alan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli içinde yer alan 13 grubun da önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Yeni teknolojiler üzerine çalıştığını belirten Moriwaki, "İskenderun'da hastanenin sismik izalatör sistemine de bakacağız. Birkaç tipi var sismik izalatörün. Türkiye'nin kullandığı başka, Japonya'nınki başka. Nasıl yapılırsa, hangi sismik izolatör kullanılırsa daha iyi olacak ona bakacağız. Farklı tip güçlendirme sistemleri var. Bunları tespit edip, haftaya cuma günü yapılacak toplantıda rapor yazacağız." diye konuştu.

Hatay'ın çok ağır hasar aldığına dikkati çeken Moriwaki, ovalara bina yapılmaması, eğer yapılacaksa 4 katı geçmemesi gerektiğini ifade etti.

Hasar alan yapıları kontrol ettiklerini anlatan Moriwaki, şunları kaydetti:

"Binanın bodrum katında başka üstünde başka demir kullanılmış. Düz demir kullanılıyor, bunlar tamamen yanlış. Japonya'nın teknolojisini Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Türkiye-Japonya dost ülke. 2011'deki büyük Japonya depreminde Türkiye sonuna kadar arama kurtarma ekipleriyle bize yardım etti. Şimdi Japonya'dan 25 kişilik grup geldi. Hocalarımızla ayrı ayrı çalışıyoruz, sonunda neyi nasıl yaparsak Türkiye'ye daha iyi yardımımız olur onun için uğraşıyoruz."