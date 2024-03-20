Türkiye Varlık Fonu bir ilki gerçekleştirdi

Türkiye Varlık Fonu (TVF), ilk uluslararası İslami finansman işlemini tamamlayarak Sharjah Islamic Bank (SIB) ile 3 yıl vadeli olmak üzere 100 milyon dolar değerinde murabaha finansmanı anlaşması imzaladı. "Dünyada bir varlık fonuna sağlanan ilk karşılıklı murabaha finansmanı" olma niteliği taşıyan işlem, şubatta rekor taleple tamamlanan eurobond ihracı sonrasında uluslararası piyasaların Türkiye ekonomisine duyduğu güveni perçinleme niteliği taşıyor. Doğan Yatırım Bankası, işlemde finansal danışman ve koordinatör olarak yer aldı. TVF Genel Müdürü Arda Ermut, işlemin TVF adına ilk kez gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Ermut, "İşlem, finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi destekleme misyonumuz ile sürdürülebilir kalkınma vizyonumuzun bir parçası olarak öne çıkıyor" dedi. SIB CEO'su Mohamed Abdalla da, "Bu işbirliğinin, Türkiye'de uluslararası İslami finansman fırsatlarının derinliğinin artmasına önemli ölçüde katkı sağlayacağı inancındayız" diye konuştu. Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü Hulusi Horozoğlu da TVF ile SIB arasındaki önemli finansmana aracılık etmekten gurur duyduklarını vurguladı.