Türkiye ve BAE heyetleri yatırım çalıştayında iş birliği imkanlarını ele aldı

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyetlerinin katılımıyla düzenlenen yatırım çalıştayında, sanayi, yenilenebilir enerji, petrokimya, gıda, e-ticaret, savunma, otomotiv ve havacılık sektörlerindeki iş birliği fırsatları masaya yatırıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, çalıştay, Bakan Mustafa Varank'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Çalıştaya, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile Bakan yardımcıları Hasan Büyükdede ve Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları katıldı. BAE heyetinde ise Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Al Zeyoudi, Halk Eğitimi ve İleri Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah Al Amiri ile ülkenin önde gelen yatırım fonları ve şirketlerinin yöneticileri yer aldı.

Çalıştayda sanayi, yenilenebilir enerji, petrokimya, gıda, e-ticaret, savunma, otomotiv ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlar ve şirketlerin temsilcileri ile BAE'nin önde gelen şirketleri arasında potansiyel iş birliği imkanları da değerlendirildi.