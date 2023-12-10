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Giriş Tarihi: 11.12.2023

Türkiye ve Katar bulut teknolojilerine öncülük edecek

Türkiye ve Katar bulut teknolojilerine öncülük edecek
Ortadoğu'yu Asya ve Avrupa'ya bağlayan dijital bir koridor oluşturmak için Katar'ın başkenti Doha'da ilk imzalar atıldı. Türkiye ve Katar arasında teknoloji alanında köprü kurmak amacıyla Microsoft ile DTech Cloud tarafından imzalanan mutabakat metniyle, iki ülke bulut teknolojilerinde işbirliği yapacak. İşbirliğine yönelik mutabakat metni imza töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Katar Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Muhammed El Mannai'nin katılmıyla Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi. Bakan Kacır, "Bu işbirliğiyle başta Türkiye ve Katar'ın, ardından yakın coğrafyanın tamamının dijital dönüşümüne katkı sunulmasını amaçlıyoruz" dedi.
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Türkiye ve Katar bulut teknolojilerine öncülük edecek
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