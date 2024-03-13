Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye ve Küba arasında anlaşma imzalandı: Ekonomik ilişkilere önemli katkı sağlayacak
Giriş Tarihi: 13.3.2024 13:55 Son Güncelleme: 13.3.2024 13:56

Türkiye ve Küba arasında anlaşma imzalandı: Ekonomik ilişkilere önemli katkı sağlayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bugün Türkiye ile Küba arasında ekonomik ilişkilere önemli katkı sağlayacak anlaşmalar imzalandı.

Türkiye ve Küba arasında anlaşma imzalandı: Ekonomik ilişkilere önemli katkı sağlayacak

Türkiye ile Küba hükümeti arasında ilk tur müzakereleri 4-8 Şubat 2002, ikinci tur müzakereleri 6-9 Haziran 2023 tarihlerinde yapılan "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme" ve "Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması" imzalandı.

Türkiye adına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Küba adına Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz tarafından imzalanan anlaşmanın iki ülkenin ekonomik ilişkilerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye ve Küba arasında anlaşma imzalandı: Ekonomik ilişkilere önemli katkı sağlayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA