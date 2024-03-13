Türkiye ve Küba arasında anlaşma imzalandı: Ekonomik ilişkilere önemli katkı sağlayacak

Türkiye ile Küba hükümeti arasında ilk tur müzakereleri 4-8 Şubat 2002, ikinci tur müzakereleri 6-9 Haziran 2023 tarihlerinde yapılan "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme" ve "Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması" imzalandı.

Türkiye adına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Küba adına Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz tarafından imzalanan anlaşmanın iki ülkenin ekonomik ilişkilerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.