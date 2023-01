Türkiye, yeni ekonomi modeli ile başarı hikâyesi yazacak

Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, dünya ekonomisi üzerindeki belirsizliklerin çok kısa vadede ortadan kalkmayacağını belirterek, "Küresel belirsizlik ekseninde şekillenen bu yeni düzen, her ülke için farklı yaklaşımları zorunlu kılıyor. Her ülkenin kendi makroekonomik gerçekleriyle uyumlu, güçlü yanlarını ortaya çıkaran kapsayıcı ekonomik modellerin önemi her geçen gün artıyor. Ezbere dayalı çözüm önerileri tüm ekonomik aktörler tarafından rafa kaldırılırken, yeni dünya trendlerini bünyesinde barındıran, sürdürülebilir büyümeyi ön plana çıkaran özgün modeller hızla yaygınlaşıyor" dedi.Uygulamaya alınan Türkiye Ekonomi Modeli'ni de bu perspektifte okumak gerektiğine işaret eden Cengiz, "Yatırım ve istihdamı temel alan, katma değerli üretime odaklanan, ihracat öncelikli bu model, dünya enerji koridorunun ve tedarik zincirinin kalbinde yer alan Türkiye'ye, küresel rekabette çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bu model, yaşadığımız küresel belirsizlik ortamında, Türkiye'nin yeni bir başarı hikâyesi yazmasını sağlayabilir" diye konuştu."Kurulduğumuz günden bu yana ülkemize ve insanımıza katkıda bulunmayı en büyük misyonumuz olarak gördük" diyen Cengiz, şöyle sürdürdü: "Bugünün dünyasında, küresel ölçekte rekabet avantajı sağlamanın en önemli yolu, ileri teknolojiden, katma değerli üretime odaklanan yerli sanayi anlayışından ve enerji arz güvenliğinden geçiyor. Diğer bir ifadeyle; teknolojinin müşterisi değil sahibi olmak ve yenilebilir enerji başta olmak üzere ülkemizin yer altı ve yer üstü kaynaklarını en verimli şekilde ekonominin kullanımına sunmak, sürdürülebilir başarının anahtarı olarak öne çıkıyor. Biz de özellikle sanayideki Ar-Ge çalışmalarımızı artırarak Türkiye'nin ithalatçı olduğu kalemlerde cari açığı azaltıcı etki yapacak üretimlerle ülkemizin gelecek yolculuğuna katkıda bulunmaya devam edeceğiz." Cengiz Holding'in 43 bin kişilik bir aile olduğunu ifade eden Cengiz, "Eti Bakır ve Eti Alüminyum şirketlerimizi, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz toplam 2.7 milyar dolarlık yatırımla, küresel arenada oyun kurucu pozisyonlara taşıdık. Şimdi bu tesisimizde yapacağımız ve yılın üçüncü çeyreğinde devreye alacağımız yeni yatırımımızla, ülkemizde ilk kez yerli imkanlarla özel alümina üretimi gerçekleştireceğiz" dedi.Enerjide yaptıkları yatırımları anlatan Cengiz, "Termik, hidroelektrik, güneş ve rüzgar santrallarından oluşan portföyümüzle, bugün ülkemizin kurulu gücünün yaklaşık yüzde 5'ini Cengiz Enerji bünyesindeki santrallarımızla sağlıyoruz. Enerji iş kolundaki büyümemizi özellikle yenilenebilir enerji alanında devam ettiriyoruz. Hidroelektrik santral ve güneş enerji santralinden oluşan Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük hibrit enerji santralini Bingöl'de hayata geçiren Cengiz Enerji şirketimiz, hidroelektrikte toplam 2.311 MW'lık kurulu güçle bu alanda özel sektörde Türkiye'nin en büyük oyuncusu konumunda.Güneş enerjisinden ilk yatırımlarımıza 2015 yılında başladık ve bugün Türkiye'nin farklı şehirlerinde, toplam 292 MW gücünde güneş enerjisi santralini hayata geçirmiş durumdayız.Bunun yanında 2021 yılında başladığımız rüzgar enerjisiyatırımlarımıza hız kesmeden devam ederken, buradaki kurulu gücümüzü de 164 MW seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca rüzgar santrallerimizin altına inşa etmeye başladığımız güneş panellerimizle de kaynak kullanımını en verimli hale getirerek ülkemizin enerji arz güvenliğine de katkıda bulunuyoruz" dedi.