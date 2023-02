Türkiye Yüzyılı istikbal mücadelesidir

Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği Türkiye Yüzyılı Zirvesi & Para Sohbetleri'ne katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bundan 100 yıl önce topyekûn bir istiklal mücadelesi verildiğini hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonu da esasen ülkemizin istikbal mücadelesidir" diye konuştu.Türkiye'nin bir krizler çağında dahi ekonomik olarak tüm makro göstergelerde diğer ülkelerden pozitif ayrışarak güçlenmeye devam ettiğine dikkat çeken Nebati, "Türkiye, 2022 yılının ilk 3 çeyreğinde, birçok gelişmiş ülkeyi geride bırakarak yüzde 6.2 büyümeyi başarmıştır. Makine ve teçhizat yatırımlarındaki aralıksız büyümeyi de 3 yıla çıkarmayı başardık. Yatırımlarımızın GSYH'ye oranı, 2002 yılındaki yüzde 17.1 seyiyesinden 2021 yılında yüzde 25.2 seviyesine çıkmıştır" diye konuştu.Bütçedeki faiz giderlerinin payını 2002 yılındaki yüzde 43 seviyelerinden bugün yüzde 10'lara kadar indirildiğini ifade eden Nebati, bütçede de son 20 yılın en iyi performanslarından birine ulaşıldığını kaydetti. Faizin, bütçedeki payını daha da azaltacaklarını vurgulayan Nebati, "Biz, düşük faiz ortamında vatandaşımızın birikimleri yatırıma gitsin, ülkemizin refahı daha da artsın diyoruz; muhalef faiz lobilerinin sözcüsü gibi davranıyor. İşte bizimle muhalefet arasındaki asıl fark budur" diye konuştu.Selektif kredi politikası ile tüm kaynakları üretken alanlara yönlendirmeye büyük bir özen gösterdiklerini belirten Nebati, "2022 yılında gerçekleşen ticari kredi artışının yüzde 33'ü imalat sanayine, yüzde 20'si ise ticaret sektörüne tahsis edilen kredilerden sağlanmıştır. Başta KOBİ'ler olmak üzere firmaların finansmana erişimini büyük ölçüde kolaylaştıran kefalet imkânlarını da sürekli artırıyoruz. TürkiyeEkonomi Modeli'nin, üretim odaklı ve kapsayıcı bir büyümeyle inşa etmeye devam edilen güçlü yarınların, yani Türkiye Yüzyılı'nın da teminatı olduğuna vurgu yapan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yatırımda, istihdamda, üretim ve ihracatta beraberce atılımlar yapmaya devam ederken ülkemizi bu kulvarların her birinde çok daha ilerilere yine birlikte taşıyacağız. Milletimizle ve ekonomideki tüm paydaşlarımızla birlikte mücadele vererek, enflasyondaki artış eğilimini aşağı çevirdik. Enflasyonu çok daha aşağılara da indireceğiz."17 Şubat - 04 Mart 2023 tarihleri arasında, Birinci İzmir İktisat Kongresi'nden tam 100 sene sonra yine İzmir'de geniş katılımlı bir İktisat Kongresi düzenleneceğini hatırlatan Nebati, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleri ve teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz İzmir İktisat Kongresi, Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi ana temasıyla toplanacaktır. Bundan 100 sene evvel, istiklal mücadelesi veren milletimiz, bugün geldiği nokta itibarıyla her alanda bir küresel güç olma hedefine odaklanmış durumdadır. İnanıyorum ki bu kongre Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun önünü daha da açacaktır. Ülkemizi sadece ekonomi değil, her alanda dünyanın en büyük ilk 10 ülkesi arasına birlikte çıkaracağız" dedi.Büyüme, yatırım ve ihracat artışları sayesinde istihdamda da büyük başarılar elde edildiğine değinen Nebati, "Ülkemizde istihdam edilen kişi sayısı 31,6 milyon kişiyle tarihi zirvesine ulaşmıştır. İhracattaki rekorlarımızın da ardı arkası kesilmiyor. Turizmde de Rusya-Ukrayna Savaşı'na rağmen tarihi zirveleri aşmayı başardık. 2022 yılındaki 46,3 milyar dolarlık turizm gelirleriyle turizmin altın yılı olan 2019'un da üzerinde bir performans sergilemeyi başardık. Bundan sonra da gastronomi, sağlık ve kültür turizmi gibi alanlarda ülkemizin potansiyelini hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.'TürkiyeYüzyılı Zirvesi & Para Sohbetleri'nin açılış konuşmasını yapan Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından tohumları atılan Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ülkemiz dünyanın yeni meydan okumalarına karşı güçlü bir başlangıç yapıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülke asırlık hedeflere doğru yol alıyor. Bu yüzyıl sürdürülebilirliğin, kalkınmanın, huzurun, değerlerin, başarının, bilimin, haklının, verimliliğin ve istikrarın yüzyılı olacak. Biz de Türkiye'nin en büyük medya grubu olarak bu vizyona yazılı ve görsel gücümüzle destek vermek için yola çıktık" diye konuştu.İSTANBUL Finans Merkezi'nin (İFM) yakın bir zamanda, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ilgisiyle bölgesel bir finans ve teknoloji üssüne dönüşeceğine dikkat çeken Nebati, "İstanbul'un aynı zamanda katılım finans alanında da bir merkez haline gelmesi ve katılım finans sektörümüzün gelişimini kesintisiz sürdürmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda kurulacak olan Katılım Finans Kefalet Şirketi'ne de Hazine ve Maliye Bakanlığımız olarak yüzde 4 oranında hisseyle iştirak edeceğiz" dedi.