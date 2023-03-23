Türkiye Yüzyılı’nda kararlılıkla yol alıyoruz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'de yaşanan elim afetler sonrasında da Türkiye Yüzyılı vizyonundan asla vazgeçmediklerini belirterek, "Türkiye Ekonomi Modeli'mizle ülkemizin kalkınması, insanımızın refah düzeyinin artırılması için kararlılıkla yol alıyoruz" dedi. Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'nin, küresel ekonomide dönüşümler yaşanırken, Türkiye'yi geleceğe yön veren ilk 10 ekonomiden biri haline getirmek, katma değerli üretim gücünü tahkim edip orta gelir tuzağını aşmak için doğru zamanda atılmış isabetli bir adım olduğunu belirterek, "Türkiye Ekonomi Modeli, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizin yine ezberleri bozarak ve miadı dolmuş acı ilaçları bir kenara koyarak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuza doğru çizdiği kendi rotasıdır" diye konuştu.