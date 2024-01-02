Türkiye’de asgari ücret gerçeği

SABAH Gazetesi Ankara Editörü Hazal Ateş, Türkiye'de asgari ücret gerçeğini yazdı. Türk-İş'e bağlı Türk Metal Sendikası tarafından yayınlanan "Asgari Yaşamak" kitabında Ateş, akademisyenler, sendikacılar, esnaf ve iş dünyası, medya, hükümet temsilcileri ortalama ücrete dönüşen asgari ücret konusunu tartıştı.Kitapta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Prof. Dr. Aziz Çelik, ATO Başkanı Gürsel Baran, Prof. Dr. Metin Özuğurlu, Prof. Dr. Cem Kılıç son yıllarda ortalama ücrete dönüşen, ülke gündeminden düşmeyen asgari ücret gerçeğini değerlendirdi, geleceğe ilişkin öngörü ve beklentilerini aktardı.Kitapta öne çıkan görüş ise, asgari ücret ekonomik, toplumsal yönüyle büyük öneme olup düşük ücret baskısına karşı önemli bir sosyal politika aracı. Taraflar 85 milyon vatandaşın gelirinin artması, refah düzeyinin yükseltilmesi, bölgesel eşitsizliklerin son bulması noktasında hemfikir oldu.İşçi tarafı asgari ücreti belirleyen Tespit Komisyonu'nda daha fazla söz sahibi olmak, işveren tarafı maliyet, istihdam boyutunun da dikkate alınması gerektiğine dikkat çekti. Kitapta, asgari ücretle ortalama ücret makasının kapanması da tartışıldı.Ateş'in sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, asgari ücreti belirlerken adil ve insana yakışır bir ücreti sağlayacak temel gelir düzeyi oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.