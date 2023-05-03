Türkiye’de bir ilk! Petrol ve doğal gaz temalı meslek lisesi kuruluyor

Daha önce Zonguldak Bülent Ecevit Üniversite ile geliştirdikleri program sayesinde Türkiye'nin en başarılı meslek yüksek okullarından birini devreye aldıklarını anımsatan Bilgin, "Buradaki eğitim İngilizce çünkü biz dünyayla rekabet edecek teknisyenler yetiştirmek üzere bulunuyoruz. Bunun yanında lisans seviyesinde de öğrencilerimize burs vererek onların son sınıfta uzun dönem staj yapmalarını sağlayarak meslek hayatına bir an önce yetişmiş bir vaziyette atılmalarını sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.

Bilgin, Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde en başarılı öğrencileri bursiyer yaptıklarından bahsederek, "Bizlerin en önemsediği; en çekirdekten başlayan eğitim süreci. Liseler, meslek liseleri, mesleki ve teknik eğitim liselerimiz. Gençler geleceğimiz, geleceğimize yatırım yapmaya devam edeceğiz." dedi.