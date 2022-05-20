Türkiye’de borçluluk düşük

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), "Küresel Borç Monitörü" raporunu yayımladı. Rapora göre, küresel borç tutarı yılın ilk çeyreğinde 3.3 trilyon dolar artarak 305.3 trilyon dolara yükseldi. Bu dönemde rekor seviyeye ulaşan küresel borç tutarı, geçen yılın aynı döneminde 293.4 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı. Küresel borçlarda yılın ilk çeyreğinde yaşanan artışla Çin ve ABD'nin borçlarındaki artış etkili oldu. Küresel borcun ülkelerin toplam GSYH'ye oranı yaklaşık yüzde 348 oldu.Toplam GSYH'ye oranları dikkate alındığında, ilk çeyrekte hanehalkına ait borçlar yüzde 66.9'dan 63.9'a ve finansal olmayan şirketlere ait borçlar yüzde 102.5'ten 98.8'e geriledi. Aynı dönemde kamuya ait borçlar yüzde 106.7'den 103.2'ye ve finansal şirketlere ait borçlar da yüzde 87.3'ten 82.5'e indi. Gelişmiş ekonomilerin toplam borcu yılın ilk çeyreğinde 206.7 trilyon dolar olurken, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Brezilya ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin toplam borçları ise 98.6 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti.Türkiye'de ise borçların GSYH'ye oranları dikkate alındığında, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla hanehalkına ait borçların, oranının 3.4 puan azalışla yüzde 14.2'ye gerilediği dikkat çekti.