Türkiye’de havalimanlarında yolcu sayısı 118 milyonu geçti

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılının Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre havalimanlarımızda kasım ayında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 60 bin 978, dış hatlarda 39 bin 017'ye ulaştı.

Kasımda üst geçişler ile birlikte toplam 127 bin 512 uçak trafiği gerçekleşti. Söz konusu ayda Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 6 milyon 280 bin 560, dış hat yolcu trafiği ise 5 milyon 015 bin 616 oldu. Böylece kasımda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 11 milyon 314 bin 809 yolcuya hizmet verildi.

2021 yılı Kasım ayında hizmet verilen yolcu trafiği 2019 yılı Kasım ayı ile yapılan kıyaslamada, iç hat yolcu trafiğinin yüzde 79'u, dış hat yolcu trafiğinin yüzde 77'si ve toplam yolcu trafiğinin yüzde 78'i oranında gerçekleşme sağlandı. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; kasım ayında iç hatlarda 60 bin 100 ton, dış hatlarda 225 bin 270 ton, toplamda ise 285 bin 370 ton oldu. ,

3 MİLYON YOLCU İSTANBUL HAVALİMANI'NI KULLANDI



DHMİ tarafından paylaşılan verilere göre kasım ayında İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 7 bin 446, dış hatlarda 19 bin 945 olmak üzere toplam 27 bin 391uçuş gerçekleşti. Havalimanında söz konusu ayda iç hatlarda 999 bin 874, dış hatlarda ise 2 milyon 837 bin 946 olmak üzere toplamda 3 milyon 837 bin 820 yolcuya hizmet verildi. Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise kasımda 3 197 uçak trafiği oldu. Böylece bu hem Atatürk hem de İstanbul Havalimanı'nda toplam 30 bin 588 uçak trafiği gerçekleşti

11 AYLIK VERİLER



Ocak ve Kasım ayını kapsayan 11 aylık verilere göre ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 339 bin 589 olarak gerçekleşti. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 63 milyon 327 bin 187, dış hat yolcu trafiğinin 54 milyon 928 bin 772 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 118 milyon 419 bin 280 yolcuya hizmet verildi. Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 647 bin 921 ton, dış hatlarda 2 milyon 442 bin 603 ton olmak üzere toplamda 3 milyon 090 bin 523 tona ulaştı.

İSTANBUL HAVALİMANI 11 AYDA 33 MİLYON YOLCU



Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı'ndaki 11 aylık verilere göre, iç hatlarda 72 bin 813, dış hatlarda 178 bin 834 olmak üzere toplam 251 bin 647 uçak trafiği gerçekleşti. Söz konusu havalimanında yolcu trafiği ise iç hatlarda 9 milyon 635 bin 405, dış hatlarda 23 milyon 626 bin 518 olmak üzere toplam 33 milyon 261 bin 923 yolcu trafiği gerçekleşti.