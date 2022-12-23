Türkiye’de sadece bu yıl satılan konut sayısı 1 milyonu geçti

Gayrimenkul ticaretiyle ilgili taraflar arasında işleyen tüm süreçler, dijital ortamda çözüm buluyor. Online ortamda sağlanan tüm prosedürler alıcı, satıcı ve kiracılar üzerinde de birçok yeni hususlar doğuruyor. Tüm bu ticari faaliyetlerin yürütülme süreçlerinde oluşabilecek herhangi bir anlaşmazlık durumunu önlemek adına ise taraflara gayrimenkul ticaret sigortası da yapılırken, arabuluculuk ve tahkime dayalı hukuki destekler de veriliyor. YTÜ Yıldız Teknopark firmalarından Gayrimenkul Borsası (GABORAS) Genel Müdür Yardımcısı Kıvanç Kemal Yılmaz, "Sahte ilanların ve buna bağlı manipülasyonların önlenebilmesi adına online emlak platformlarına birçok koşullar getirilmiştir. Buna bağlı olarak online emlak platformlarından birçok ilan kaldırılma durumları oldu'' diyerek emlak piyasasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



"MÜLK SAHİPLERİNİ ÖNEMLİ BİR YÜKÜMLÜLÜKTEN KURTARIYORUZ"



GABORAS platformunda mülk ticaretinin yanı sıra sayıca fazla gayrimenkulü bulunan kişi ve kurumlar için de gerekli varlık yönetim sistemlerinin geliştirildiğini belirten Kıvanç Kemal Yılmaz şöyle devam etti: "Varlık yönetimi sistemimizde sınırsız sayıda gayrimenkulün güncel durumlarını anlık olarak görüntüleme, riskli ve faydalı yanlarını inceleme ve en doğru ticari aktivasyonunun nasıl olacağını kritik edebilme imkanı sunuyoruz. Bu anlamda özellikle kurumsal firmaların gayrimenkullerinin yönetiminde önemli kolaylıklar sağlıyoruz. Varlık yönetim sistemini kiralık mülklerin yönetimi için de uyarladık. Burada da hem ev sahiplerini hem de kiracıları önemli bir yükümlülükten kurtarıyoruz. Online ortamda kira ödemeleri, aidat ve fatura ödemeleri gibi işlemlerin yürütülmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda sözleşmelerin yenilenme süreçleri, yürütülecek prosedürler ve yeniden kiralama gibi süreçlerde de online ortamda gerçekleştirilebilir hale getirdik."



"TÜRKİYE'DE SADECE BU YIL SATILAN KONUT SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ"



Gayrimenkul yatırımının dünyanın her yerinde güvenli bir yatırım aracı olarak kabul edildiğini ifade eden Yılmaz, ülkemizde de son 10 yılda konut satışlarının giderek arttığını söyledi. Kıvanç Kemal Yılmaz, "Türkiye'de sadece bu yıl satılan konut sayıları 1 milyonu geçmiş durumda. Aynı zamanda Gayrimenkul sektörünün ülke ekonomisine katkısı da azımsanmayacak derecede büyük. Sektör beraberinde 250'ye yakın alt sektörü de etkilemekte ve gerek istihdam gerekse de gayri safi milli hasıladaki payı yüksek. Türkiye'de de gayrimenkul üzerine sürekli artan bir talep bulunmakta. Buna bağlı olarak gayrimenkul alımları devamlı olarak artış göstermektedir. Önümüzdeki süreçte de bu ivmenin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Tabi bu kadar artış gösteren ve yatırım araçları arasında tercih edilebilirliği yüksek olan gayrimenkulün alım-satım süreçleri de yeniden düzenlemeye ihtiyaç duymaktadır. Özellikle güvenli bir altyapının kurulması koşul haline gelmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın son dönemde çıkarmış olduğu belirli düzenlemeler mevcut. Sahte ilanların ve buna bağlı manipülasyonların önlenebilmesi adına online emlak platformlarına ilan bildirme şartı gibi koşullar getirmiştir. Biz sistemimizi halihazırda tüm bu güvenlik unsurlarını gözeterek oluşturduğumuz için yeni düzenlemeden etkilenmediğimizi söyleyebiliriz. Birçok platform web sitelerindeki ilanları geri çekmek zorunda kalırken, GABORAS platformumuz faaliyetlerine ara vermeden devam edebilmiştir" şeklinde konuştu.