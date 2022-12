Türkiye’de yatırımlarımızı büyütmek istiyoruz

Türkiye pazarına girişinin 16'ncı yılını yaşayan Vodafone Türkiye, bu süreçte 63 milyar TL'lik yatırım yaptı. Yatırımlarını her yıl artırarak yola devam ettirdiklerini söyleyen Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "Yatırımlarımızı büyütmek istiyoruz. O iştahımız ve motivasyonumuz var" dedi. 2015 yılında bir tüketicinin ortalama 1 gigabit olan tüketiminin bugün 12 gigabite çıktığını söyleyen Aksoy, "Yani kullanım 12 kat artmış durumda. Cihazlar gelişti, içerik attı ve mobil hayat hızla gelişiyor. Dolayısıyla bizim de yatırım yapmamız gerekiyor. Şirket olarak teknolojide fiber tarafında da yatırım yapmak istiyoruz" diye konuştu.2022'nin birçok anlamda kaslarını güçlendirdikleri bir yıl olduğunu söyleyen Engin Aksoy, "Öte yandan da işimizi büyüttüğümüz bir yıl oldu" dedi. Mali yıllarının 1 Nisan'da başladığını hatırlatan Aksoy'un verdiği bilgiye göre Vodafone Türkiye'nin ilk 6 ayda servis geliri 11.5 milyar TL oldu. Mobil abone sayısı ise 25.3 milyona çıkararak, 25 milyon barajını geçti. Sabit geniş bant abone sayısı ise 1.4 milyona ulaştı. "Bizim için dijital kanalları büyütmek çok önemli" diyen Aksoy, şöyle devam etti: "Orada da 17.9 milyon aktif müşteriye geldik. Data kullanımımızda da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 25.5 artış söz konusu. TL olarak hedeflerin üstüne çıktık. 2023'ten de beklentimiz pozitif."Türkiye'de 900'ü aşkın mağazalarıyla tüketiciye ulaştıklarını söyleyen Engin Aksoy, "Bir teknoloji şirketi olarak aynı zamanda perakende deviyiz" dedi. Yaklaşık 2.000 yarı münhasır bayilerinin olduğunu anlatan Aksoy, "Yaklaşık 3.000 noktadayız. Türkiye'nin her ilçesinde, her ana caddesinde, her önemli AVM'sinde varız" şeklinde konuştu. 15 yıl önce müşterilerinin mağazalara sadece hat almaya ya da servis ihtiyaçlarını karşılamaya geldiğini anlatan Aksoy, "Artık aksesuvar ve akıllı ev cihazlarını almaya geliyorlar. Tamamen teknoloji mağazalarına dönüştük" dedi.BİR teknoloji şirketinin tepe yöneticisi olarak kendisine çok soru sorulduğunu anlatan Aksoy, "Müşteri hizmetleri servisi gibiyiz, her şeyi bilmemiz mümkün değil. Teknolojiyle ilgili her şeyi soruyorlar. Bilen birine ulaşıp, sorunu çözüyorum" dedi.