Türkiye’de Yılın Otomobili için 28 aday yarışıyor

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilecek "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için aday otomobiller belli oldu. Şubat 2023 ile Şubat 2024 arasında Türkiye otomobil pazarında satışa sunulan modeller arasından yapılan değerlendirme sonucunda 28 aday, "Yılın Otomobili" ödülünü almak için yarışacak. Uzman otomotiv gazetecilerinden oluşan OGD üyelerinin yapacağı test sürüşleri ve oylama sonucu aday modeller arasından belirlenecek 7 finalist otomobil nisanda açıklanacak. 21 Mayıs Salı günü Intercity İstanbul Park'ta yapılacak test sürüşünün ardından yapılacak son oylama sonrasında finalist otomobiller arasından bir model, "Türkiye'de Yılın Otomobili" ödülünü kazanacak. Kazanan otomobil 11 Haziran'da açıklanacak. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için belirlenen aday 28 otomobil şu şekilde sıralanıyor; "BMW 5 Serisi, BYD Atto 3, Chery Omoda 5, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 8 Pro, Dacia Spring, DFSK Fengon 5, DFSK Fengon 500, DFSK Glory 580, Ford Mustang Mach-E, Honda ZR-V, Honda CR-V, Hongqi E-HS9, Hyundai Kona, Hyundai IONIQ 6, Jeep Avenger, Kia Cerato, Kia EV9, Leapmotor T03, Lexus LM, Mercedes-Benz CLE Coupe, Mercedes- Benz E Serisi, MG Marvel R, Renault Austral, Renault Megane E-Tech, Tesla Model Y, Togg T10X, Toyota C-HR." "Türkiye'de Yılın Otomobili 2024" Bosch, Bridgestone, D-Expert, Intercity, Shell Helix Motor Yağları ve sigortaladım. com sponsorluğunda gerçekleşiyor."YILIN Tasarımı", Yılın İnovatif Projesi" ve "Yılın Basın Lansmanı" kategorileri kapsamında da özel ödüllerin dağıtılacağı özel gecede OGD, bu yıl ilk kez yeni bir kategoride daha ödül verecek. Üniversite öğrencilerinin projelerinin değerlendirileceği "Geleceğin Otomotivcileri" kategorisiyle sektörün geleceğini temsil eden öğrenciler ödüllendirilecek.