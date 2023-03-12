Türkiye’de yılın otomobili için 33 model yarışıyor

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl sekizincisi gerçekleştirilecek "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için aday otomobiller belli oldu. Şubat 2022 ile Şubat 2023 arasında Türkiye'de satışa sunulan modeller arasından yapılan değerlendirme sonucunda 33 otomobil "Yılın Otomobili" için yarışacak. Uzman otomotiv gazetecilerinden oluşan OGD Seçici Kurul üyelerinin yapacağı test sürüşleri ve oylama sonucu aday modeller arasından belirlenecek 7 finalist nisanda açıklanacak. OGD, bu yıl da "Yılın Tasarımı", Yılın İnovatif Projesi" ve "Yılın Basın Lansmanı" kategori kapsamında özel ödül verecek."Yılın Otomobili" adayları şu şekilde sıralanıyor; "Alfa Romeo Tonale, Audi e-tron GT, Audi e-tron, BMW 2 Active Tourer, BMW 7 Serisi, BMW X1, BMW X7, Citroen C4 X, Dacia Jogger, DS 4, Fiat 500 e, Hyundai ioniq 5, Kia EV6, Kia Niro, Lexus NX, Lexus RX, Range Rover, Range Rover Sport, Maserati Grecale, Mercedes-Benz EQE, Mercedes-Benz SL, Mercedes-Benz GLC, MG4, Nissan X-Trail, Opel Astra, Peugeot 308, Peugeot 408, Suzuki S-Cross, Skoda Fabia, Subaru Solterra, Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla Cross, Volvo C40 Recharge."