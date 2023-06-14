Türkiye’de ‘yılın otomobili’ seçildi

OtomotivGazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl sekizinci kez düzenlenen 'Türkiye'de Yılın Otomobili 2023' yarışmasının birincisi Nissan X-Trail oldu. OGD üyesi 64 otomotiv gazetecisinden toplamda 3 bin 580 puan alan Nissan X-Trail birinciliğe uzandı. OGD tarafından Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen ödül töreninde ayrıca üç farklı kategorideki birinciler de belli oldu. 'Yılın Basın Lansmanı' ödülünü Iğdır ve Kars'ta düzenlenen Dacia Jogger lansmanı alırken, 'Yılın İnovasyonu' ödülü 'Arka koltuk ekran deneyimi' ile BMW 7 serisine ve 'Yılın Tasarımı' ödülü de Peugeot 408'e verildi. OGD Başkanı Ufuk Sandık, "Yılın Otomobili bir marka haline geldi. Türkiye'deki otomotiv firmalarının yanı sıra yurtdışındaki ana merkezler tarafından da takip ediliyor" dedi. Sandık, Togg'un bu yıl takvimden dolayı aday listesine giremediğini söyledi.