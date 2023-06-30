Türkiye’deki bisiklet yolları 1643 kilometreye ulaştı

"Nefes Alan Şehirler ve Sağlıklı İnsanlar" şiarıyla ülkeyi bisiklet ağlarıyla örüp hava kalitesini iyileştirdiklerini vurgulayan Özhaseki, yeşil yürüyüş yollarıyla vatandaşların sağlıklı yaşamlarına katkı sunduklarını ifade etti.

Özhaseki, 3 bin kilometre bisiklet yolu ve 3 bin kilometre yeşil yürüyüş yolu hedefi kapsamında şu ana kadar 1643 kilometre bisiklet yolu ve 373 kilometre yeşil yürüyüş yolunu tamamladıklarını bildirdi.