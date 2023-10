Türkiye’deki o üniversitenin 26 akademisyeni dünya sıralamasında

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Stanford Üniversitesi tarafından Elsevier veri tabanında yayımlanan ve 2022 alıntı yılına göre, ilk yüzde 2'lik dilimde bulunan dünyanın en etkili bilim insanları listesi, "kariyer boyu etki" ve "yıllık etki" olarak iki kategoride hazırlandı. 22 anabilim dalı ile 176 alt bilim dalında dünyadaki bilim insanlarının yer aldığı listede "nitelikli yayın sayısı", "yayınlara yapılan atıflar", "h-indeksi", "hm-indeksi" gibi göstergeler dikkate alındı.

Temel olarak atıf bilgilerinin ölçüt alındığı bu sıralamalarda dünya genelinde toplam 204 bin 643 bilim insanı "kariyer boyu" listede, 210 bin 198 bilim insanı ise "son yıllık" listesinde yer almayı başardı. Türkiye özelinde ise 1395 araştırmacı bilim insanı "son yıllık" listeye, 1040 araştırmacı bilim insanı ise "kariyer boyu" listesine girmeye hak kazandı. Atatürk Üniversitesinden 26 bilim insanı "son yıl", 18 bilim insanı ise "kariyer boyu" listesinde dereceye girmeyi başardı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, araştırma üniversitesi unvanıyla yoluna devam eden Atatürk Üniversitesinin, tüm bileşenleriyle geleceğe kararlı adımlarla yürüdüğünü belirtti.

Her günün bir öncekinden daha iyi olması için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Çomaklı, "Bu doğrultuda kayda değer bir gelişim göstererek bilimsel anlamda aldığımız başarılarla yetkinliğimizi ortaya koyuyoruz. YÖKAK tarafından tam akreditasyona sahip öğrenci odaklı üniversitemizin akademisyenleri hem literatüre hem de çağın ve insanlığın sorunlarına yönelik güncel çalışmalarına devam ediyorlar. Her geçen gün başarılarımıza bir yenisini ekliyoruz. Üniversitemiz, dünya çapında önemli sıralama kuruluşlarının listelerinde ulusal bazda ilk sıralarda yer alırken dünya ölçeğinde ise her geçen gün başarı ivmesini yükseltiyor." ifadelerini kullandı.

Çomaklı, listeye girmeyi başaran bilim insanlarını tebrik etti.