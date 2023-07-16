Türkiye’den 452,8 milyon dolarlık turunçgil ihraç edildi

Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ocak-haziran döneminde 793 bin 41 ton turunçgil ihraç edildi.

Sektörün geçen yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği 407 milyon 875 bin dolarlık dış satım, bu yılın 6 aylık döneminde yüzde 11 artarak 452 milyon 782 bin dolar oldu.

EN FAZLA İHRACATI YAPILAN ÜRÜN MANDALİNA

Sektörün yılın ilk yarısında en çok ihraç ettiği ürün, yüzde 35 artışla 228 milyon 488 bin dolar gelir sağlanan mandalina oldu.

Mandalinayı, 153 milyon 468 bin dolarla limon, 35 milyon 805 bin dolarla greyfurt ve 34 milyon 815 bin dolarla portakal takip etti.

Türkiye'nin bu dönemde en çok turunçgil gönderdiği ülkeler 181 milyon 470 bin dolarla Rusya, 41 milyon 180 bin dolarla Ukrayna, 32 milyon 210 bin dolarla Polonya, 25 milyon 974 bin dolarla Romanya, 25 milyon 199 bin dolarla Irak oldu.

"KALİTEDE HERHANGİ BİR SORUN YAŞAMIYORUZ"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, bu yılın ilk yarısınnda yaş sebze meyve ihracatında turunçgilin önemli paya sahip olduğunu söyledi.

Sektörün yılın ilk yarısında ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu dile getiren Kaçmaz, "Dünya standartlarında turunçgil üretimi yapıyoruz. Kalitede herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Gelecek süreçte de kalite açısından sorun yaşamayacağız." diye konuştu.

"YENİ PAZARLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Kaçmaz, ülkede üretilen turunçgilin dış pazarda beğenildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yeni pazarlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Yaşanan pandemi süreci bunu biraz aksatmıştı. Bu sürecin bitmesiyle Uzak Doğu ülkelerine ihracatımızın artması için, özellikle zirai karantina anlaşması olmayan ülkelerle ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu çalışmalar sona erdiğinde yeni pazarlara Türk narenciyesini göndermiş olacağız. Ülkemizde yeni alınan ekonomik kararlar ve tedbirlerle ihracatımızın daha da artmasını bekliyoruz. Artık yeni sezona hazırlanıyoruz. Rekolte tahminleri yapıyoruz. Sektör paydaşlarıyla görüşme halindeyiz, gereken tedbirleri alacağız. İhracatın artması noktasında bütün kararlar sezon öncesi alınmış olacak."