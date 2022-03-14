Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye’den Avrupa'ya giden Azeri gazı artacak
Giriş Tarihi: 15.3.2022

Türkiye’den Avrupa'ya giden Azeri gazı artacak

Türkiye’den Avrupa’ya giden Azeri gazı artacak
Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğalgaz arzını artıracaklarını söyledi. Gaz arzı konusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in geçen hafta yapılan görüşmesinde gündeme gelmişti. Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılması için Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) kapasitesinin artırılması planlanıyor. TANAP'ın yıllık gaz taşıma kapasitesi şu anda yaklaşık 16 milyar metreküp. Bunun 6 milyar metreküplük kısmı Türkiye'de kullanılıyor. Kalan 10 milyar metreküplük kısmı da Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya'ya gidiyor. Fakat ilave yatırımlarla kapasite 31 milyar metreküpe kadar çıkarılabilir.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’den Avrupa'ya giden Azeri gazı artacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA