Türkiye’den Avrupa’ya giden Azeri gazı artacak

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğalgaz arzını artıracaklarını söyledi. Gaz arzı konusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
'in geçen hafta yapılan görüşmesinde gündeme gelmişti. Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılması için Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi
'nin (TANAP) kapasitesinin artırılması planlanıyor. TANAP'ın yıllık gaz taşıma kapasitesi şu anda yaklaşık 16 milyar metreküp. Bunun 6 milyar metreküplük kısmı Türkiye'de kullanılıyor. Kalan 10 milyar metreküplük kısmı da Yunanistan
, Arnavutluk
ve İtalya
'ya gidiyor. Fakat ilave yatırımlarla kapasite 31 milyar metreküpe kadar çıkarılabilir.