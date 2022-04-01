‘Türkiye’nin 42 milyonluk turist hedefine hep birlikte ulaşacağız’

SunExpress CEO'su Max Kownatzki, Türkiye'nin, pandemiye rağmen 2021 yılında yaklaşık 30 milyon turist ağırladığını söyledi. SunExpress olarak, yüzde 75'lik doluluk oranı ile 6 milyon yolcu uçurduklarını da belirten Kownatzki. "Türk turizminin güçlü potansiyeline inanan bir şirket olarak, 30 yılı aşkın süredir sektörde istikrarlı ve güvenilir bir ortak olduk. Türkiye ile Avrupa arasındaki bağlantıları artırarak ve Avrupalı tatilcileri Türkiye'nin en cazip tatil bölgelerine getirerek, bu yıl Türkiye'nin 42 milyon turist hedefine destek olmak için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

25 YENİ ROTAYA UÇUŞ BAŞLADI

CEO Max Kownatzki 2022 yazında toplamda 25 yeni rota ve ilave 16 bin 250 uçuşla tarihindeki en geniş uçuş ağına ulaştıklarını da açıkladı. SunExpress, direkt tarifeli uçuşlarla Akdeniz ve Ege bölgelerine en fazla turist taşıyan hava yolu olarak konumunu koruduğunu da belirten Kownatzki , Türkiye'ye en fazla turist getiren bir numaralı turist hava yolu olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Uçuşlarda misafirlerin, seyahatlerinde sadece güvenlik, esneklik ve uygun fiyatlar değil misafirperverlik ve samimiyet de aradığını belirten Kownatzki, "Türkiye, bu bakımdan tüm beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Turizmi deniz tatilinin ötesine taşımayı ve Türkiye'yi yıl boyunca ziyaret edilen bir tatil merkezi olarak konumlandırmayı hedefliyoruz. Uluslararası uçuşlarda pandemi öncesi yıllara göre daha da yüksek bir talep görüyoruz ve bu yüksek talebi karşılayacak ek kapasite çözümlerini değerlendiriyoruz" dedi.

14 ANADOLU ŞEHRİNE DİREK UÇUŞ

SunExpress CEO'su Max Kownatzki, Bu yaz turistleri, 50'den fazla noktadan 33 bin uçuşla Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum/ üzerinden Türk Rivierası'na uçurduklarını söyledi. Bunu yanında Anadolu'ya da yeni rotalarla bağlantıyı arttırdıklarını da belirten Kownatzki. "Avrupa'da 18 noktadan 14 Anadolu şehrine direkt bağlantı sunarak Türk Rivierası'nın yanında alternatif turizm rotaları oluşturmaya ve Avrupalı turistlerin turizm anlamında Türkiye'nin gerçek çeşitliliğini keşfetmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Türk turizm taşımacılığının bel kemiği olarak Türkiye'ye gelen trafik akışını desteklemeye ve tur operatörü iş ortaklarımızın koltuk talebini karşılamaya hazırız" dedi. Kownatzki son olarak "Türkiye turizmi büyüme odaklıdır ve sektörün öncü partneri olarak SunExpress, her alanda destek vermeye ve iş birliğine hazır olacaktır" diyerek sözlerin itamamladı.